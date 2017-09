Behördenchef : Daimler plant Logistikzentrum in Ägypten

Seit 2015 produziert Daimler keine Pkws mehr in Ägypten. Das soll sich scheinbar ändern. Laut einem Behördenchef will das Unternehmen ein Logistikzentrum in der Nähe des Suezkanals bauen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Daimler Laut einem Behördenchef will das Unternehmen nach Ägypten zurückkehren. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot) KairoMit dem Bau eines Logistikzentrums in der Nähe des Suezkanals kehrt Daimler nach Angaben eines Behördenchefs nach Ägypten zurück. In einer neuen Wirtschaftszone in der Nähe des Kanals werde die 50.000 Quadratmeter große Anlage entstehen, sagte der Vorsitzende der Suezkanal-Behörde, Mohab Mamish. Er äußerte sich nach einem Treffen mit Ministerpräsident Sherif Ismail und einem Daimler-Regionaldirektor. Das Unternehmen bestätigte die Pläne nicht, betonte aber, man prüfe ständig die Bedingungen in allen Märkten und Regionen im Hinblick auf Marktwachstum und Absatzaussichten. Zum möglichen Aufbau einer Produktion in dem Land gebe es keine Entscheidung. Daimler hatte seine Pkw-Produktion in Ägypten 2015 eingestellt.