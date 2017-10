Bertelsmann : Arvato expandiert im Gesundheitsmarkt

von: Maike Telgheder Datum: 30.10.2017 09:00 Uhr

In Deutschland verpflichtet das Präventionsgesetz Krankenkassen dazu, jährlich mindestens zwei Euro je Versichertem in betriebliche Gesundheitsförderung zu investieren. In dem Bereich will die neue Marke Vilua wachsen.