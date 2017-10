Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Daten-Zugriff auf Gesundheitsinformationen und Analyse

Companion-App von Vilua Im Stil von Messenger-Diensten wie WhatsApp kommuniziert der Gesundheitscoach mit den Mitarbeitern. (Foto: PR)

Vilua-Geschäftsführer Härtel macht das größte Potential für das von ihm geführte Unternehmen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung bei großen international tätigen Konzernen aus. „Durch den demografischen Wandel steigen die Anforderungen an die Firmen, ihre Belegschaft zu unterstützen, möglichst lange gesund und produktiv zu bleiben“, sagt er. Dax-Konzerne und internationale Pharma- und Medtech-Unternehmen zählen laut Firmenmitteilung bereits zu den Kunden von Vilua, Welldoo hat beispielsweise Firmen wie Sanofi, die Schweizer Migros, die Deutsche Rheuma Liga und die Techniker Krankenkasse betreut.

Zu den Krankenversicherungen, die in Deutschland mit Vilua zusammenarbeiten, gehört unter anderem die AOK Nordost. Sie unterstützt in ihrer Region verschiedene Betriebe bei der betrieblichen Gesundheitsförderung und setzt dabei unter anderem auch den Gesundheits-Check-up via Präventiometer ein. Von dem Einsatz des spacigen, kugelförmigen Cockpits erhofft sich die AOK Nordost eine höhere Bereitschaft der Beschäftigten, sich auf eine Untersuchung ihres Gesundheitszustands einzulassen.



Mit Vilua arbeitet die AOK Nordost zusammen, weil sie eine ganzheitliche Lösung für die betriebliche Gesundheitsförderung liefert: „Den Gesundheitscheck und Coaching bieten viele Firmen an, die im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung unterwegs sind. Vilua hat darüber hinaus die externe Speicherung der Daten im Paket und liefert unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen auch die entsprechenden Analysen, wo der Betrieb bei der Gesundheitsförderung steht.“, sagt Werner Mall, Unternehmensbereichsleiter Prävention der AOK Nordost.

Die externe Auswertung und sichere Speicherung der Daten ist der Krankenkasse laut Mall wichtig, weil sie selbst keinen Zugriff auf Gesundheitsinformationen aus der betrieblichen Gesundheitsförderung haben will. Schließlich sind es nicht nur die eigenen Versicherten, die die Krankenkassen im Rahmen ihrer betrieblichen Gesundheitsförderung unterstützen sollen. Bei den Unternehmen wiederum sollten die Daten auch nicht gespeichert werden, denn, so Mall: „Für die Akzeptanz bei den Beschäftigten ist es wichtig, dass auch ihr Arbeitgeber nicht auf die Daten zugreifen kann.“

Weil sich Apps und neue digitale Angebote auch im Gesundheitswesen schnell weiterentwickeln, ist Vilua-Geschäftführer Härtel offen dafür, interessante Angebote von Start-ups im Bereich Digital Health bei Vilua einzubinden. „Wir halten hier im Markt auch gezielt Ausschau“, sagt Härtel, der als Mentor in der Initiative Startupbootcamp auch Einblick in die europäische Gründerszene hat.

Das Präventiometer der Stuttgarter Firma Ipex5 ist ein Beispiel für eine solche Kooperation. Darüber hinaus arbeitet Vilua laut Härtel aber auch an der Entwicklung eigener Produkte, etwa neuer mobile Lösungen, damit sich der Nutzer einfacher sein individuelles Beratungs-und Gesundheitsprogramm zusammenstellen kann. Nicht zuletzt will Vilua auch die Forschung zu Prävention und Gesundheitsversorgung mit Instituten und Universitäten ausbauen und liefert dafür Analysen der gesammelten anonymisierten Daten aus den Projekten.