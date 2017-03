Porsche SE macht wieder Gewinn Angetreten zur Bilanzpressekonferenz (v.l.): Das Vorstandsmitglied der Porsche Automobil Holding SE, Manfred Döss, der Finanzvorstand der Porsche SE, Hans Dieter Pötsch, der Vorstand von Porsche SE, Matthias Müller, und das Vorstandsmitglied der Porsche Automobil Holding SE, Philipp von Hagen. (Foto: dpa)

StuttgartEs hätte eine Routineveranstaltung werden können. Weil der Volkswagen-Konzern im vergangenen Jahr trotz der Dieselaffäre wieder vergleichsweise ordentlich verdient hat, geht es auch mit der Familienholding Porsche SE aufwärts. Doch an diesem Dienstag ist alles anders. Die Zahlen rücken in den Hintergrund, auf dieser Bilanzpressekonferenz dreht sich eigentlich alles um Ferdinand Piëch.

Der VW-Patriarch steht vor dem finalen Rückzug. Ferdinand Piëch, über Jahrzehnte Vorstands- und Aufsichtsratschef bei Volkswagen, verhandelt mit den anderen Mitgliedern der Familienstämme Porsche und Piëch über den Verkauf seiner Anteile an der Porsche SE – und damit an seiner Verbindung zum Volkswagen-Konzern. Piëch hält knapp 15 Prozent an der Porsche SE.

„Wir haben keine weitere Kenntnis zum Stand der Verhandlungen“, sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch zu den Gesprächen der Familienstämme Porsche und Piëch. Bei einem Verkauf der Piëch-Aktien würde sich „nichts Wesentliches ändern“, weil die Anteile in der Familie bleiben würden.

Der Übergang der Verantwortung von der dritten auf die vierte Generation sei eine „Angelegenheit der Familie“. Der Vorstand der Porsche SE habe dabei das „nötige Vertrauen“ in die Familie, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen werde. Auch künftig werde die Holdinggesellschaft ihre Rolle als Ankeraktionär des Volkswagen-Konzerns fortsetzen können.

Immerhin: Nach dem Verlust von 308 Millionen Euro im Jahr 2015 schreibt die Gesellschaft der Familien Porsche und Piëch wieder schwarze Zahlen, wie die Porsche SE am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart mitteilte. Für das vergangene Jahr weist das Unternehmen einen Gewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro aus. Die Porsche SE ist eine reine Holdinggesellschaft, in der die beiden Familien ihre Beteiligung am VW-Konzern gebündelt haben. Die kleine Holding mit 30 Mitarbeitern gibt es seit dem Jahr 2007 und hat keinen direkten Bezug zum Sportwagenhersteller, der wiederum eine Tochter des VW-Konzerns ist. Nach dem Milliardenverlust von 2015 hatte Volkswagen im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Vorstand und Aufsichtsrat der Porsche SE hatten bereits Anfangs März vorgeschlagen, dass eine Dividende in Höhe von 1,01 Euro je Vorzugsaktie und 1,004 Euro je Stammaktie ausgeschüttet werden soll. Das entspricht exakt dem Niveau des vorangegangenen Jahres. Die Porsche SE wird rund 308 Millionen Euro an seine Aktionäre überweisen. Das entspricht in etwa der Dividendensumme, die die Familienholding vom Volkswagen-Konzern bekommen wird. Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch bezeichnete die Holding am Dienstag als „stabilen Ankeraktionär“ für Volkswagen, „nicht zuletzt in der Dieselkrise“.

Die Porsche SE hält 52 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen, die reine Kapitalbeteiligung liegt bei gut 30 Prozent. Dieser Unterschied kommt durch die Herausgabe der Stammaktien mit Stimmrecht und der stimmrechtslosen Vorzugsaktien bei Volkswagen zustande. Porsche SE und Volkswagen sind zudem eng miteinander verwoben. Der VW-Vorstandsvorsitzende Matthias Müller sitzt auch im Vorstand der Porsche SE. Der Aufsichtsratschef von Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, ist wiederum Vorstandsvorsitzender der Porsche SE.

Und es gibt noch eine weitere personelle Doppelung: Manfred Döss sitzt im Porsche-Vorstand und ist zugleich Chefjustitiar in Wolfsburg bei VW. Die Aussichten sind gut, dass sich Ferdinand Piëch recht bald mit den anderen Mitgliedern über seinen Rückzug verständigt. Die Porsche SE hatte am Freitag bestätigt, dass der 79-Jährige über den Verkauf eines „maßgeblichen“ Anteils nachdenkt. Piëch würde dann wahrscheinlich auch seinen Sitz am Aufsichtsrat der Porsche SE freimachen. Auf der Hauptversammlung Ende Mai wird über die neue Zusammensetzung des Porsche-Aufsichtsrats entschieden, ein möglicher Nachfolger von Piëch im obersten Porsche-Kontrollgremium muss bis Mitte April benannt sein.