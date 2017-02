„Das ist eine Schande”

Nach Ansicht von Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld fährt Ford eine zweigleisige Strategie: „Ford und Fields sind vorsichtig genug, das Weiße Haus nicht zu kritisieren – aber gleichzeitig ihre Unternehmenswerte zu verteidigen, um das Vertrauen ihrer Angestellten, Kunden und Anteilseigner nicht zu verlieren”, sagt er.

Dabei ist der aktuelle Konflikt um den Einreisestopp nicht die erste Differenz. Bereits im vergangenen Sommer fühlte sich Ford ungerecht behandelt, weil Trump im Wahlkampf immer wieder die Produktion in Mexiko kritisiert – und Ford als schlechtes Beispiel hervorgehoben hatte. Dabei ist Ford gerade einmal der fünftgrößte Autobauer in Mexiko. Zudem habe man keine Jobs verlagert, sondern seit 2011 rund 12 Milliarden Dollar in die amerikanischen Werke investiert und so 28.000 neue Jobs geschaffen, betonte der Konzern stets.

Bill Ford traf sich mit dem damaligen Präsidentschaftskandidaten zum klärenden Gespräch im Trump Tower in New York. Er erklärte seine US-Investments, aber auch, warum der Konzern seit mittlerweile 90 Jahren in Mexiko investiere. Trump gab sich herzlich und interessiert. Beide schienen ihren Frieden miteinander gemacht zu haben.

Doch bereits im September 2016 flammte der nächste Streit auf. Ford-Chef Fields verkündete damals formell den Plan, die Kleinwagenproduktion von den USA nach Mexiko zu verlagern. Das nutzte Trump für die nächste Attacke auf den Autobauer: „Das ist eine Schande”, sagt er dem New Yorker Wirtschaftsclub einen Tag später. „Und es ist schändlich, dass unsere Politiker ihnen erlauben, damit davonzukommen.”

Zitate, deren Heftigkeit auch Bill Ford so nicht erwartet hatte. In einem Interview machte er seinem Ärger Luft. „Wir stehen für alles, was Trump an diesem Land mögen sollte”, sagte er. „Wir investieren massiv in den USA. Er weiß das. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, was er sagt.”

Wen betrifft Trumps Einreiseverbot? Iran Flüchtlinge: 3109 Daueraufenthalte / Greencards: 13.114 Besucher: 35.266 Quelle: US-Heimatschutzministerium, Zahlen 2015 / dpa

Irak Flüchtlinge: 12.676 Greencards: 21.107 Besucher: 21.381

Jemen Flüchtlinge: 16 Greencards: 3194 Besucher: 5549

Libyen Flüchtlinge: 0 Greencards: 734 Besucher: 2879

Somalia Flüchtlinge: 8858 Greencards: 6796 Besucher: 359

Sudan Flüchtlinge: 1578 Greencards: 3580 Besucher: 4792

Syrien Flüchtlinge: 1682 Greencards: 3840 Besucher: 16.010

Doch auch nach der neuerlichen Konfrontation im Spätsommer war das Tischtuch zwischen dem Industrieerben und dem neuen Präsidenten nicht zerschnitten. Bill Ford war einer der ersten, die Trump zu seinem Wahlsieg gratulierten. Und nur wenige Tage später überbrachte er das erste Geschenk: Die Geländewagen der Ford-Marke Lincoln sollten künftig in Kentucky statt in Mexiko gebaut werden.

Trump tweetete die Nachricht, bevor Ford die Chance hatte, seinen eigenen Gewerkschaftern in Kentucky Bescheid zu sagen. Darüber hinaus teilte Trump seinen Followern mit, dass die Fabrik in Kentucky damit gerettet sei. Dabei hatte Ford nie geplant, die Fabrik zu schließen, in der mit dem Escape ein Modell produziert wird, das im vergangenen Jahr einen Rekordabsatz auf dem US-Markt einfahren konnte.