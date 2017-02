Ford baut eine neue Fabrik in Detroit

Bislang hat die Männerfreundschaft trotz dieser kommunikativen Dissonanzen gehalten. Trump und Bill Ford teilten beispielsweise früh die Ablehnung des pazifischen Freihandelsabkommens TPP. Mittlerweile haben sich die USA auf Initiative von Trump aus den Verhandlungen zurückgezogen. Außerdem sollen sich Ford und Trump eng über Unternehmenssteuern und Emissionsvorgaben ausgetauscht haben.

Trump ließ sich von Ford über die Unternehmensziele informieren – um daraus auch im Wahlkampf Kapital zu schlagen. „Ford hat mir ein Versprechen gegeben”, erzählte Trump noch im Dezember einer jubelnde Menschenmenge bei einer Veranstaltung in Grand Rapids (Michigan) in seinem ganz eigenen Duktus. „Anfang des Jahres wird Ford etwas sehr Großes starten. Und sie werden es in Michigan starten, nicht in Mexiko. Und es wird großartig werden.”

Kurz darauf verkündete Ford, dass man 700 Millionen Euro in eine Fabrik im Süden von Detroit investieren wolle – nicht in Mexiko. Trump bedankte sich über Twitter: „Danke an Ford, dass die Pläne für eine neue Fabrik in Mexiko eingestampft wurden”, erklärte der Präsident. „Das ist erst der Anfang.“ Es schien, als sei die Männerfreundschaft endgültig besiegelt. Doch Trump bleibt unberechenbar - wie der jüngste Konflikt um den Einreisestopp zeigt.

In den vergangenen Wochen hatte er über den Kurznachrichtendienst Twitter immer wieder gegen Amerikas Industrieriesen ausgeteilt. Neben Ford erwischte es auch den Flugzeugbauer Boeing, den Rüstungskonzern Lockheed Martin und den Autobauer General Motors.