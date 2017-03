 Biotest: Pharmafirma verhandelt mit Chinesen über Übernahme

Biotest Pharmaunternehmen hatte vor kurzem einen Rückschlag erlitten. Der US-Konzern Immunogen verzichtete darauf, sich an der Entwicklung und Vermarktung eines Biotest-Wirkstoffkandidaten in den USA zu beteiligen. (Foto: Biotest AG)

BerlinDie Pharmafirma Biotest und die chinesische Investmentgruppe Creat Group befinden sich in Gesprächen über einen möglichen Zusammenschluss. Creat Group habe wesentliche Eckpunkte einer möglichen Transaktion festgelegt, die im Zuge eines öffentlichen Übernahmeangebots für alle im Umlauf befindlichen Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG erfolgen solle, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend mit.

Angestrebt werde ein Angebotspreis von 28,50 Euro je Stammaktie und 19,00 Euro je Vorzugsaktie der Biotest AG. Die Stammaktie war am Mittwoch mit 19,98 Euro aus dem Handel gegangen. Es gebe keine Garantie, dass eine endgültige Vereinbarung zwischen den beiden Parteien erzielt werden könne oder dass ein Angebot in dieser Form unterbreitet werde.

Das Unternehmen aus Dreieich bei Frankfurt will an diesem Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen. Biotest hatte vor kurzem einen Rückschlag erlitten. Der US-Konzern Immunogen, seit Jahren Kooperationspartner des hessischen Pharmaunternehmens, verzichtete darauf, sich an der Entwicklung und Vermarktung eines Biotest-Wirkstoffkandidaten in den USA zu beteiligen.