 Biotest: Verluste wegen Verkauf von US-Therapiegeschäft

Arbeit im Labor Die Pharmafirma Biotest muss nach dem Verkauf des US-Therapiegeschäfts einen hohen Verlust hinnehmen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie Pharmafirma Biotest verabschiedet sich mit einem hohem Verlust von ihrem US-Therapiegeschäft. Die Sparte geht an die US-Biopharmaziefirma Adma Biologics, an der sich Biotest im Zuge der Transaktion mit knapp 50 Prozent beteiligt, wie das hessische Unternehmen am Montag mitteilte. Biotest zahlt zudem 11,5 Millionen Euro an Adma, gewährt den Amerikanern einen Kredit über 14 Millionen Euro und wird sich mit bis zu 11,5 Millionen Euro an einer künftigen Kapitalerhöhung des Unternehmens beteiligen.

Das US-Therapiegeschäft wird ab sofort als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen, für den Biotest für das vergangene Jahr einen Nachsteuerverlust von rund 80 Millionen Euro erwartet. Das Ergebnis der fortgeführten Geschäftsbereiche soll sich dagegen um etwa 30 Millionen verbessern.

Biotest-Historie – Die Familie hat das Sagen Gründer Ein Test, mit dem man den Rhesusfaktor im Blut bestimmen kann – das war das erste Produkt der Firma, die 1946 als Biotest Serum-Institut GmbH in Frankfurt von Carl Adolf Schleussner und seinem Sohn Hans gegründet wurde. Hans Schleussner, der viele Jahre lang das Unternehmen führte, brachte es 1987 an die Börse, um das Wachstum zu finanzieren. Vergangene Woche starb Hans Schleussner im Alter von 87 Jahren. Die Familie Schleussner hält über die Ogel GmbH 50,03 Prozent der Stammaktien und kontrolliert damit die Stimmrechte.

Manager Boehringer Mannheim, Merck KGaA, Fresenius Biotech, Eli Lilly – Bernhard Ehmer blickte auf drei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Pharmabranche zurück, bevor er bei Biotest einstieg. Er löste zum Jahreswechsel Gregor Schulz ab, der nach zwölf Jahren aus Altersgründen ging. Belastet wird die Biotest-Organisation laut Ehmer derzeit auch vom Strafprozess gegen die frühere Russland-Repräsentantin von Biotest und ihren Ehemann, denen Steuerhinterziehung und Bestechung vorgeworfen werden. Biotest geht davon aus, dass bei den Mitarbeitern kein Fehlverhalten vorliegt.

An der Börse kam die Nachricht nicht gut an. Biotest-Aktien fielen um mehr als vier Prozent und waren größter Verlierer im Kleinwerteindex SDax. Das Unternehmen leidet bereits seit längerem unter Problemen im US-Geschäft, die bereits 2015 zu einem Nachsteuerverlust von mehr als 82 Millionen Euro führten. Biotest gibt Anlagen, Produkte, Lohnverarbeitungsverträge sowie Grundstücke und Bürogebäude in Boca Raton in Florida an Adma ab.

Dafür erhalten die Hessen Vertriebsrechte für ein Produkt der Amerikaner sowie ein Vorkaufsrecht für künftige ADMA-Plasmaprodukte in Europa, dem Mittleren und Nahen Osten sowie ausgewählten asiatischen Ländern. Der Abschluss des Deals wird für das erste Halbjahr erwartet.