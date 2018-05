 Blitzanalyse: Rekordverlust – Tesla verbrennt weiter Geld

Ab Ende Juni sollen wöchentlich 5000 Model 3 gebaut werden. (Foto: Reuters) Tesla-Filiale in Los Angeles

New YorkTesla hat seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

Umsatz: 3,41 Milliarden Dollar . Analysten hatten mit lediglich 3,22 Milliarden gerechnet.

. Analysten hatten mit lediglich gerechnet. Verlust: 710 Millionen Dollar. In keinem anderen Quartal hat Tesla bislang mehr Geld verloren.

Das fällt positiv auf

Trotz der gestiegenen Ausgaben hält Tesla-Chef Elon Musk an seinem Plan fest, bis Ende Juni 5000 Fahrzeuge des Model 3 pro Woche zu bauen. Der Autobauer produzierte laut eigenen Angaben 2.270 Einheiten des Mittelklassewagens in der letzten Aprilwoche und damit 20 mehr als zwei Wochen zuvor. Nach wiederholten Problemen bei der Fertigung ist das ein wichtiges Signal an Kunden und Aktionäre. Für die zweite Jahreshälfte rechnet Musk darüber hinaus mit einem Gewinn.

Das fällt negativ auf

Tesla rutscht tiefer in die roten Zahlen. In den ersten drei Monaten wuchs das Minus um mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Immerhin: Der Rekordverlust in Höhe von 710 Millionen Dollar beziehungsweise 3,35 Dollar pro Aktie fiel niedriger aus, als von Analysten erwartet. Die hatten mit einem Minus von 3,54 Dollar pro Aktie gerechnet.

Das sind die ersten Reaktionen

Die Anleger zeigten sich erleichtert, dass Tesla die Produktionsziele für sein erstes Mittelklasseauto Model 3 bestätigte. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als ein Prozent zu, rutschte dann aber ins Minus.

