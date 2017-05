„Das Auto der Zukunft entsteht nicht im Silicon Valley“

Für die bayerische Politik ist die Entscheidung eine Genugtuung. Die CSU lebt von Niederbayern und Niederbayern lebt von BMW. Groß ist die Sorge, dass langfristig mit dem Bedeutungsverlust des Verbrennungsmotors auch die bayerischen Autostandorte in Schwierigkeiten kommen könnten. Im 100 Kilometer entfernten München drohen Fahrverbote für Dieselautos, weil die Stickoxidwerte zu hoch sind. Mit über 70 Prozent hat BMW den höchsten Dieselanteil aller europäischen Autobauer.

Umgekehrt hat der Landkreis Dingolfing die „niedrigste Arbeitslosigkeit Europas“ lobt Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, die eigens für den Termin angereist ist. Gut 20.000 Menschen leben in dem Ort, 18.000 arbeiten im Autowerk, Zulieferer im Umkreis nicht mitgerechnet. Mit den benachbarten BMW-Werken in Landshut und Regensburg hängt eine ganze Region an dem Konzern, ansonsten betreibt man hier Landwirtschaft. Die Arbeitskräfte sind mittlerweile so knapp, dass jeden morgen eine eigene Buslinie die Menschen aus Orten an der Grenze zu Tschechien nach Dingolfing bringt.

Das soll auch so bleiben. Dass BMW sein erstes Elektroauto nicht in Bayern, sondern in Leipzig gebaut hat, sorgte in der Staatsregierung in München für Zähneknirschen. Dass nun mit dem „iNext“ und dem „Kompetenzzentrum“ für Elektrokomponenten nach Bayern kommen, stärkt das Selbstbewusstsein der Ministerin. „Das Auto der Zukunft entsteht nicht im Silicon Valley, sondern in Bayern“, sagt Aigner. BMW hat sie nicht ausdrücklich genannt. In Ingolstadt arbeitet auch noch ein anderer bayerischer Autobauer an elektrischen und selbstfahrenden Autos. Bayern hat zwei Pferde im Rennen.