8er-Reihe wird neu aufgelegt

BMW 850i von 1989 Der Autobauer legt das bis 1999 produzierte Sportcoupé neu auf. (Foto: Hersteller)

Und so schwant den Aktionären, dass die viel beschworene Transformation in der Autoindustrie BMW nun doch schneller erreichen wird als gedacht. Auch wenn Krüger ein neues Auto ankündigt, das den Glanz der 1980er-Jahre versprüht. So soll im kommenden Jahr die „8er“-Reihe neu aufgelegt werden, die BMW bereits zwischen 1989 und 1999 gebaut hat.

Das hochmotorisierte Sportcoupé auf Basis der 7er-Reihe soll vor allem in den USA und Asien dem S-Klassen-Coupé von Mercedes Kunden abjagen. Als Antrieb sind Benzinmotoren mit viel Hubraum vorgesehen.

Die Aktionärsvertreter interessieren sich aber vor allem für die Zukunft des Diesels. „Was bedeutet das für die Restwerte bei den Gebrauchtwagen?“ fragt Daniela Bergdolt von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz mit Blick auf die verleasten Dieselautos, die BMW über die eigene Hausbank finanziert hat. Und auch die viel gerühmte Elektrostrategie hat für Bergdolt ihren Glanz verloren, angesichts der schleppenden Verkäufe des „i3“ und des „i8“. „Wir sind als Säbelzahntiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet“ ruft die Aktionärsvertreterin in den Saal.

Krüger versucht zu beruhigen: Noch sein kein signifikanter Einbruch in der Diesel-Nachfrage zu verspüren. Noch seien die Restwerte für Diesel stabil. Und der „Marathon zur nachhaltigen Mobilität“ nehme Fahrt auf. In diesem Jahr will der Konzern zum ersten Mal mehr als 100.000 Elektroautos oder Plug-In-Hybride verkaufen. Mitte des kommenden Jahrzehnts sollen es dann 15-25 Prozent vom Gesamtabsatz sein. Dann will der Konzern mehr als drei Millionen Autos bauen, rund 600.000 mehr als heute. „Wer einmal in einem Elektroauto gefahren ist, weiß: Elektromobilität ist Fahrfreude pur“, sagt Krüger.

BMW gibt sich Mühe. Vor der Olympiahalle wartet eine Flotte von Elektroautos als Shuttle für die Aktionäre. In Schrittgeschwindigkeit bringen die Fahrer die Anteilseigner durch das Olympiagelände zu den Parkplätzen. Einer älteren Dame auf dem Beifahrersitz geht das offenbar zu langsam, der Fahrer lässt den „i3“ ruckartig einige Meter beschleunigen. Der kurze Sprint scheint überzeugt zu haben. Mit einem Lächeln steigt die betagte Aktionärin am Parkplatz aus.