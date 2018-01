Börsengang von Healthineers : Siemens testet Interesse von Staatsfonds

Datum: 31.12.2017 18:59 Uhr

Vor dem Börsengang der Sparte Medizintechnik lotet Siemens das Interesse potenzieller Großanleger aus. Dabei kommen für Konzernchef Kaeser auch Staatsfonds in Frage. Siemens will aber die Mehrheit an Healthineers behalten.