Boring Company Elon Musk will Lego nacheifern – und startet neuen Marketing-Gag

Nach Flammenwerfern will Elon Musk nun mit einem Lego-ähnlichen Bausatz Geld für seine Boring Company sammeln. Eine Frage bleibt ungeklärt.

Anfang März veröffentlichte Musk ein Foto mit einem seiner Bohrer. Quelle: Instagram Elon Musk

DüsseldorfTesla-Chef Elon Musk ist für seine ungewöhnlichen Marketingideen bekannt. Um die Tunnelbohrungen seiner „Boring Company“ zu finanzieren, verkaufte er kürzlich 20.000 Flammenwerfer. Diese, so die Webseite des Tunnelbohrers, sollen „jede Party zum Leben erwecken“ und werden im Mai dieses Jahres an die Kunden ausgeliefert.

Nun plant der umtriebige Unternehmer offenbar seinen nächsten Marketing-Schachzug – und sorgt im Netz für Diskussionen. Die „Boring Company“ wolle Baukästen aus Tunnelfels-Material vermarkten. Ähnlich wie Lego-Steinchen sollen auch die Boring-Steine zusammensteckbar sein.

Daraus, schreibt Musk, sollen die Käufer Skulpturen und Gebäude basteln können. Die Steine sollen an die seismographischen Bedingungen Kaliforniens angepasst sein – „also super robust“, wirbt Musk. Zugleich sollen sie innen Luftlöcher enthalten, ähnlich Bauteilen eines Flugzeugflügels, und somit leicht sein. Das erste Set soll das alte Ägypten zum Thema haben. Damit sei es möglich, „die Pyramiden, die Sphinx-Statue oder auch den Tempel des Horus von Edfu “ nachzubauen.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. — Elon Musk (@elonmusk) 26. März 2018

Fragen wirft allerdings ein kleines Detail im Musk-Tweet auf. So schreibt der Tesla-Pionier, dass die Boring-Steine in Lebensgröße („life-size“) gefertigt werden sollen.

Twitter-Nutzer nahmen Musks jüngste Marketing-Idee mit Humor. Die Idee, „Dreck aus dem Tunnel“ zu verkaufen, um weitere Bohrungen zu finanzieren, halten manche für das Werk eines Genies:

Are you literally selling the dirt you tunnel out to fund more tunneling? Genius — Ishan (@ishanspatil) 26. März 2018

Andere glauben, dass Musk auf diese Weise all die überflüssigen Steine recyclen möchte.

That’s a good way to get rid of all those extra rocks. ;) What’s the sales target on that? — Oday Brahem (@OdayBrahem) 26. März 2018

In jedem Fall steht aber eines fest. Nach der großen Ankündigung würde Musk seine Fans enttäuschen, sollte es am Ende doch keine Boring-Lego-Steinchen geben.

I will legit be pissed off if this isn’t real XD — Roon Kolos (@RoonKolos) 26. März 2018

Ok. Take my money. Fine. — Ethan Kaplan (@ethank) 26. März 2018