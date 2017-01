Freie Parkplätze über die Bosch-Cloud

Konzeptwagen von Bosch Der Wagen, den Bosch auf der CES zeigt, hat haptische Touch-Displays mit fühlbarer Rückmeldung an den Fahrer und eine innovative Gestensteuerung (Foto: obs)

Von der CES in die Garage des Bosch-Entwicklungszentrums im kalifornischen Silicon Valley: Dort stehen dicht gedrängt zwei umgebaute Teslas und ein BMW. Sensoren, Kameras und seltsame Aufbauten verraten, was hier passiert. Boschs selbstfahrende Autosysteme werden erprobt und serienreif gemacht. Die Autohersteller werden in Zukunft komplette Systeme von Bosch bestellen können, vom automatisierten Fahren über In-Car-Entertainment bis zur Vernetzung mit dem „intelligenten Zuhause“.

Im kalifornischen RTC-Forschungszentrum wird zudem mit Hochdruck an neuen Akku-Materialien gearbeitet und an Technologien, um die Leistungsdichte bestehender Akkus zu erhöhen.

Der Konzeptwagen, den Bosch auf dem Messestand bei der CES in Las Vegas zeigt, hat haptische Touch-Displays mit fühlbarer Rückmeldung an den Fahrer und eine innovative Gestensteuerung. Die gesamte Kommunikation im Auto wird über zentrale Bosch-Knotenpunkte realisiert. Die Verbindung zur Außenwelt entsteht über eine Bosch-Internet-Cloud.

Intelligente Parkplatz-Suchsysteme erkennen über Fahrzeugkameras im Vorbeifahren freie Parkplätze und geben sie an ein Zentralsystem im Internet weiter, auf das alle Fahrer zugreifen und sich einen Parkplatz anzeigen lassen können.

Nicht nur im täglichen Leben der Menschen, sondern auch bei den Unternehmen will Bosch das Sammeln der Daten in der Cloud verstärken. Unternehmen könnten mit den vielen Daten, die sie von ihren Produktionsmaschinen in jeder Sekunde erhalten, ihre Produktivität und Effektivität erhöhen. Das IIoT, das „Industrial Internet of Things“, in Deutschland „Industrie 4.0“ genannt, ist ebenfalls längst ein großes Standbein für Bosch.

„IIoT-Anwendungen ermöglichen uns eine Reduzierung der Lagerhaltung um 30 Prozent“, sagte Struth im Gespräch mit dem Handelsblatt im Silicon Valley. Bosch selbst werde bis 2020 durch das IIoT in seiner globalen Produktionskette „Hunderte Millionen Dollar pro Jahr“ einsparen.

Das Internet der Dinge sorgt also nicht nur dafür, dass die Wohnung warm ist, bevor man nach Hause kommt und die Kaffeemaschine weiß, wann der Kaffee ausgehen wird. „Besonders in Ländern mit hohen Kosten wie Deutschland ermöglicht uns das IIoT, unseren Wettbewerbsvorteil zu bewahren“, meint Struth. Und selbst wenn es dadurch dazu kommt, dass die Zündkerze in die Wolke sendet, wie es ihr gerade geht und im Zweifel die Werkstatt anruft.