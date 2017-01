Eine Führungsrolle in der Elektromobilität?

Seit einigen Monaten hat Bosch die Entwicklung dieser Produkte in Stuttgart in einem Campus mit 300 Mitarbeitern zusammengezogen. Sie arbeiten daran, die Energiedichte der Batterien bis Ende des Jahrzehnts zu verdoppeln und die Kosten zu halbieren. Das gilt als Voraussetzung dafür, dass mehr Interessenten die bisher noch relativ teuren Elektroautos kaufen. Steigt Bosch in die Batteriefertigung ein – eine Grundvoraussetzung für eine führende Rolle in der Elektromobilität –, sind damit Investitionen in einem zweistelligen Milliardenbereich verbunden.

Wer vor solchen Aufgaben steht, muss das Geld zusammenhalten. Angestammte Bereiche, die wenig profitabel oder der Konkurrenz nicht entscheidend überlegen sind, haben im Konzern inzwischen schlechte Karten. Von ihrem Geschäft mit Lichtmaschinen und Anlassern wollen sich die Schwaben ebenso trennen wie von dem vor neun Jahren mit Mahle gegründeten Joint Venture für Turbolader.

Die Lichtmaschinen mussten dabei erst mühselig aus dem Konzernverbund gelöst werden (Carve-out), sodass seit der Ankündigung des Verkaufs bereits über eineinhalb Jahre vergangen sind. „Es wird noch weitere Carve-outs der Systemzulieferer zur Beschleunigung der Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle hin zum Elektroauto und zum Autonomen Fahren geben“, erwartet Autoexperte Dirk Liedtke. Auch Bosch ist offensichtlich nicht bereit Milliarden Euro in Bereiche zu stecken, die langfristig nicht mehr für die Elektromobilität gebraucht werden.

Der Konzern steht wegen der Verwicklung in den VW-Dieselskandal als Lieferant der Steuerungssoftware, mit der der Abgasbetrug begangen wurde, unter Druck. Im Zivilverfahren in den USA verhandelt Bosch gerade über einen Vergleich, den das Unternehmen 300 Millionen Dollar kosten kann.

Aussagen zu dem laufenden Verfahren machte Denner nicht. Auch der Finanzchef verriet nicht, ob die Rückstellungen für rechtliche Risiken erhöht werden müssen. Für 2015 hatte der Konzern insgesamt 650 Millionen Euro Rückstellungen gebildet. Mit dem Vergleich will sich Bosch jahrelange Gerichtsverhandlungen ersparen. Ein Schuldeingeständnis sieht die Konzernführung darin nicht.

Bosch im Überblick Großkonzern aus Stuttgart Der schwäbische Technologiekonzern Bosch ist mit 375.000 Mitarbeitern eines der größten deutschen Unternehmen, hierzulande sind davon 132.000 beschäftigt.

Milliardenumsatz Der Gesamtumsatz lag 2015 bei gut 71 Milliarden Euro, etwa 42 Milliarden Euro entfallen auf den Automobilbereich. Gemessen am Umsatz ist Bosch derzeit der größte Zulieferer weltweit, gefolgt von Continental.

Geschäfte laufen gut Der Nachsteuergewinn stieg 2015 um rund ein Drittel auf 3,5 Milliarden Euro.

Abseits der Börse An der Börse ist Bosch nicht, vielmehr basiert das Firmenkonstrukt auf einem Stiftungsmodell. Die Robert-Bosch-Stiftung hält gut 90 Prozent der Anteile an der Konzernmutter Robert Bosch GmbH. Die GmbH wiederum hat Hunderte Tochterfirmen, darunter auch den Hausgerätehersteller BSH.

Heimatverbunden Konzernchef ist Volkmar Denner, Sitz des Unternehmens ist Gerlingen bei Stuttgart. In Stuttgart selbst sind zahlreiche Bosch-Standorte und auch das alte Wohnhaus von Firmengründer Robert Bosch. Das Haus dient heute als Sitz der Bosch-Stiftung, der Konzern nutzt es für repräsentative Zwecke.

Zudem laufen auch noch Strafverfahren gegen Bosch wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Betrug. Solange diese Vorwürfe nicht geklärt sind, will Bosch-Chef Denner nur den Ermittlern Einblick in die seit eineinhalb Jahren laufenden internen Untersuchungen geben.

Anfang des Jahres hatten US-Behörden einen VW-Manager in seinem-USA-Urlaub verhaftet. „Bei uns gibt es keine Reiseeinschränkungen“, sagte Denner. Und der Chef der Auto-Sparte Rolf Bulander ergänzte. „Ich war in Florida im Urlaub. Und wie Sie sehen, bin ich wieder zurück.“