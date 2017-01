Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mexiko – mehr als eine Werkbank für die USA

Seit 2012 hat Bosch rund 300 Millionen Dollar in den für den Technikkonzern so wichtigen Markt Mexiko investiert. Mit den großen Autobauern haben dort wichtige Abnehmer der Bosch-Technik ihren Sitz. Immerhin sind satte 90 Prozent der Automobilproduktion aus Mexiko für die USA und Kanada bestimmt. Doch bisher seien die Autokonzerne unter den Kunden noch nicht von sich aus auf Bosch zugegangen. Es gibt noch „keine Anfragen oder Bitten von Seiten der Hersteller, die Werke in Mexiko haben“, sagt Struth.

Der Bosch-Mann stellt klar, dass der Standort Mexiko längst mehr sei als „nur eine Werkbank für die USA“. „Wir produzieren dort Elektro-Werkzeuge für den Weltmarkt und haben dort ein signifikantes Geschäft mit Sicherheits- und Industrietechnik.“ Der Gesamtumsatz des Mexiko-Geschäfts liege bei rund einer Milliarde US-Dollar.

Nun, meint Struth, könne man nur noch hoffen, dass wirtschaftspolitisch wieder „Vernunft einkehrt“. Das Scheitern des TTIP-Abkommens habe man bei Bosch „mit Bedauern“ zur Kenntnis genommen. „Das hätte man alles früher haben können.“ Struth fragt sich nun, „wie die Nehmerländer, die Staaten, die Waren aus den USA importieren, reagieren werden?“