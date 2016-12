 BP: Britischer Ölriese kauft mehr als 500 australische Tankstellen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BP Der britische Ölkonzern kauft mehr als 500 Tankstellen in Australien. (Foto: Reuters)

LondonDer britische Ölriese BP übernimmt mehr als 500 weitere Tankstellen in Australien. Die Supermarktkette Woolworths erhalte dafür 1,3 Milliarden Dollar (1,24 Milliarden Euro), teilte BP am Mittwoch mit. Der Kaufpreis umfasst demnach 527 Tankstellen sowie 16 weitere, die sich noch im Bau befinden. BP besitzt in Australien bereits 350 Tankstellen; ungefähr tausend weitere verkaufen ebenfalls Benzin und Diesel des Konzerns.

Das Geschäft zwischen BP und Woolworths, der größten australischen Supermarktkette, soll bis Ende 2017 abgeschlossen werden. Die australischen Aufsichtsbehörden müssen das Vorhaben aber noch prüfen.