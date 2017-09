 Branchenverband: Chinas Automarkt kommt besser in Schwung

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Autoverkauf in China Obwohl das erste Halbjahr schwach war, liegt der Verkauf auf Jahressicht deutlich im Plus. (Foto: AP)

PekingDer chinesische Automarkt hat weiter an Fahrt aufgenommen. Im August stieg die Zahl der verkauften Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf rund 1,9 Millionen Stück, wie der Branchenverband Passenger Car Association (PCA) am Freitag in Peking mitteilte. Im Juli war der Absatz noch um 5,5 Prozent gestiegen.

Der Anstieg im August ist zudem die zweithöchste Zuwachsrate in diesem Jahr, wobei das Plus von knapp neun Prozent im Februar zum Teil auch durchs Neujahrsfest begünstigt war.

Mit dem zuletzt wieder abziehenden Absatz liegt der Verkauf auf Jahressicht auch wieder deutlicher im Plus – obwohl das erste Halbjahr schwach war. 2016 war der Autoabsatz in China um knapp 16 Prozent auf 23,9 Millionen Stück gestiegen. Der deutlich höhere Absatz war unter anderem Folge der gesenkten Mehrwertsteuer für Autos mit kleinerem Hubraum im Herbst 2015. Diese Steuererleichterung wurde inzwischen zum Teil zurückgenommen.