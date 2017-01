Auch Puzzles faszinieren weiter

Doch nicht nur Spiele sind in, auch Puzzles faszinieren die Menschen nach wie vor. Vor allem die modernen dreidimensionalen Puzzles seien im Weihnachtsgeschäft gefragt gewesen, erläuterte Ravensburger-Boss Schmidt. Dabei können die Kunden den Eiffelturm nachbauen, die Freiheitsstatue oder einen Turnschuh. Dieses Jahr bringt die Firma zudem ein 3D-Puzzle eines VW-Bully in die Geschäfte.

Kein Wunder, dass Ravensburger seiner Strategie treu bleiben will und seine Spiele nur ganz behutsam mit Elektronik ergänzt. „Natürlich werden wir mehr digitale Technologie nutzen“, unterstrich Clemens Maier. Aber das werde nach wie vor nur dort geschehen, wo die Kunden wirklich etwas davon hätten. Der 45-Jährige Urenkel des Firmengründers Otto Maier wird im Frühjahr an die Spitze von Ravensburger vorrücken.

Vorgänger Karsten Schmidt hat Ravensburger 15 Jahre lang geführt und den Umsatz dabei um fast 200 Millionen Euro gesteigert. Die vergangenen zehn Jahre ging es stets bergauf. Das zu wiederholen wird schwierig für Maier, trotz der ungebrochenen Begeisterung für Brettspiele. „Das Fahrwasser wird eher unruhiger“, warnte Maier in Nürnberg.

Gleichwohl, Ravensburger profitiert auch an anderer Stelle davon, dass die Menschen in schwierigen Zeiten gerne auf Bewährtes zurückgreifen. So sind die Umsätze mit der Holzeisenbahn Brio vergangenes Jahr um ein Fünftel in die Höhe geschossen. Die Schwaben hatten die renommierte schwedische Marke Anfang 2015 übernommen.

So wie es aussieht, wird auch 2017 turbulent. Für die Spieleverlage eigentlich eine gute Nachricht.