Die französische Justiz leitet Vorermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Tötung ein. Hintergrund ist die Anzeige einer Mutter, deren Tochter PIP-Implantate trug und an Krebs starb. Zwei Wochen später, am 23. Dezember, empfehlen die französischen Behörden in einer beispiellosen Aktion 30.000 französischen Frauen eine vorsorgliche Entfernung ihrer PIP-Brustimplantate – andere Länder wie Venezuela folgen. Kurz vor Neujahr wird bekannt, dass mindestens 20 Frauen mit Billig-Silikonbusen an Krebs erkrankt sind. Die Afssaps betont allerdings, dass kein Zusammenhang zwischen Tumorentstehung und Implantaten bewiesen sei.