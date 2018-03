Bundeswehrausrüstung MBDA und Lockheed gründen Joint Venture für Raketenabwehr

Lockheed Martin bleibt der größte Kriegsgeräte-Hersteller der Welt. Im Jahr 2016 stand im Militärbereich des US-Unternehmens ein Umsatz von 40,8 Milliarden Dollar in den Büchern, ein Plus von fast 4 Milliarden Dollar. 79 Prozent der Konzernumsätze sind dem Militärsegment zuzurechnen. Lockheed Martin stellt Jagdflugzeuge wie den F-35, aber auch Aufklärungs- und Transportflugzeuge her. Daneben gehören unbemannte Drohnen und Raketen zum Produktprogramm.

Quelle: Sipri Arms Industry Database, Stand 11.12.2017