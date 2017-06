 Capsugel: Lonza erhält grünes Licht für Rekord-Übernahme

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lonza Der Schweizer Arzneimittelhersteller darf den Kapselhersteller Capsugel übernehmen. (Foto: dpa)

ZürichDer Schweizer Pharmazulieferer Lonza kann die größte Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte abschließen: Die Firma habe von allen Behörden die nötige Zustimmung für den Kauf des US-Arzneikapsel-Herstellers Capsugel erhalten, teilte Lonza am Dienstag mit. Die Transaktion werde in den kommenden Tagen unter Dach und Fach gebracht.

Der Schweizer Konzern hatte im Dezember den Kauf des US-Unternehmens für 5,5 Milliarden Dollar angekündigt.