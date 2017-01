Caravaning statt Pauschalurlaub

Beim Rundgang auf der CMT wird klar: Caravaning ist eine teure Sache, wenn man solch ein Fahrzeug kaufen will und nicht nur mieten. Die Preise der Ausstellungsfahrzeuge liegen zwischen 50.000 und 110.000 Euro. „Viele unserer Kunden sind gut situiert“, sagt Holger Siebert, Vorstandsmitglied beim Deutschen Caravaning Industrie Verband (CIVD).

Wegen der Niedrigzinsen fehlten gute Möglichkeiten zur Geldanlage - also falle der Schritt zur Investition in ein Reisemobil leichter. Zumal der Wertverfall bei den Fahrzeugen gering sei, nach zehn Jahren seien sie noch 70 Prozent des Kaufpreises wert, sagt Siebert. Auch der ADAC spricht von einem niedrigen Wertverlust.

Als weiteren Grund nennt die Branche eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. „Das Image von Caravaning ist nicht mehr das, was es vor 10, 20 Jahren war - so ein Proletenimage, die sitzen da und machen Ravioli“, sagt CIVD-Vorstand Siebert. Inzwischen gingen Caravaning-Urlauber in teure Restaurants und würden dadurch als Touristen für eine Region wie den Schwarzwald interessanter.

Auftrieb bekommt die Branche auch durch die im Schnitt älter werdende Gesellschaft - das Alter liegt bei Wohnmobil-Urlaubern laut einer Studie der Forschungsgruppe Urlaub und Reisen im Schnitt bei 50,9 Jahren. „Der demografische Wandel ist für Carthago sicherlich positiv, da unsere Kunden überwiegend im Rentenalter beziehungsweise kurz davor sind“, sagt Marketingchefin Naleppa.

Rentner seien im Schnitt fitter als noch vor Jahrzehnten und sie wollten in ihrer freien Zeit möglichst viel unternehmen. „Gleichzeitig ist der Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit enorm groß“, sagt Naleppa. Und Hersteller Hobby nennt die größer werdende Schar an fitten Rentnern „einen wesentlichen Faktor für steigende Umsätze“.

Der Trend zum motorisierten Campingurlaub dürfte anhalten. Davon ist Kurt Heinen überzeugt, Vizepräsident für Tourismus beim ADAC. „Vor allem Senioren investieren in neue Campingfahrzeuge“, sagt er. Die Hersteller kämen in der jetzigen Boom-Phase kaum noch mit der Produktion nach, um die Nachfrage zu decken.

Caravaning passe gut zum allgemeinen Trend hin zur Selbstbestimmung und Nachhaltigkeit. „Immer mehr Menschen wollen die wertvollsten Tage im Jahr selbst gestalten und schaffen sich damit deutlich nachhaltigere Erinnerungen als zum Beispiel mit einem Pauschalurlaub“, sagt Heinen.

Auf der Suche nach neuen Kunden umwerben die Firmen zunehmend jüngere Menschen, etwa Familien mit kleinen Kindern. Immer mehr relativ kleine und weniger teure Kastenwagen werden angeboten, die sich mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen noch mit normalen Führerscheinen steuern lassen. Die jungen Kunden seien überaus wichtig, sagt Hymer-Chef Kibler. „Schließlich sind es die Rentner von morgen.“