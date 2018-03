Carsharing Daimler übernimmt Car2Go komplett – vor Fusion mit DriveNow?

Daimler hat sich die übrigen 25 Prozent des Carsharing-Anbieters Car2Go gesichert. Der BMW-Ableger DriveNow rückt damit in greifbare Nähe.

StuttgartNach BMW stellt nun auch Daimler eine wichtige Weiche für eine mögliche Fusion der beiden Carsharing-Anbieter Car2Go und DriveNow. Die Stuttgarter übernehmen die noch fehlenden 25 Prozent der Anteile an der Car2Go Europe GmbH von der Autovermietung Europcar und sind damit - sofern die Aufsichtsbehörden nichts dagegen haben - alleiniger Eigentümer. Zu den Fusions-Spekulationen, die seit Monaten kursieren, wollten sie am Donnerstag aber weiterhin keine Stellung nehmen. Auch BMW äußerte sich nicht.

In der Branche wird bereits seit längerem damit gerechnet, dass Daimlers Car2Go mit dem BMW-Ableger DriveNow zusammengelegt werden könnte. Ende Januar hatte der Autovermieter Sixt seinen bisherigen 50-Prozent-Anteil an DriveNow für 209 Millionen Euro an BMW verkauft. Eine Freigabe des Deals wird nun für das Frühjahr erwartet. Aus Industriekreisen hieß es, eine Fusion von Car2Go und DriveNow könnte dann bald folgen.

Daimler machte keine Angaben zum Kaufpreis und blieb auch bei den Motiven für die Komplettübernahme eher allgemein. „In den letzten Monaten haben wir mit gezielten Investitionen in Mobilitätsdienste unser Portfolio erweitert und unser Mobilitäts-Ökosystem weiter verstärkt“, teilte der Leiter des Bereichs, Jörg Lamparter, mit. „Mit der kompletten Übernahme der Car2Go-Europe-Anteile folgen wir dieser Strategie.“

In diese Start-ups hat Daimler investiert AutoGravity Die App des kalifornischen Start-ups ermöglicht den markenübergreifenden Vergleich von Autofinanzierungen und Leasingangeboten in den USA. Daimler beteiligte sich bereits während der Gründung von AutoGravity im Oktober 2015 am Startkapital und hat seine Investition Anfang 2017 aufgestockt. Blacklane Ebenfalls bereits mehrfach investiert hat die Dienstleistungstochter Daimler Mobility Services in Blacklane. Das 2011 in Berlin gegründete Unternehmen betreibt ein mittlerweile weltweit agierendes Portal für Chauffeur-Fahrdienstleistungen. Im Dezember 2016 heuerte der Daimler-Manager Ralf Echtler als CFO beim Start-up an. Carpooling Im Juli 2012 stieg Daimler mit einer unbekannten Summe beim Vermittler von Fahrgemeinschaften ein. Drei Jahre später klopfte der französische Carsharingdienst BlaBlaCar an die Türe und übernahm Carpooling komplett. Chauffeur Privé Der Chauffeurservice wird mit zuletzt mehr als 1,5 Millionen Kunden als französischer Uber-Konkurrent gehandelt. Erst im vergangenen Dezember stieg Daimler Mobility Services ein und übernahm das Start-up-Unternehmen direkt mehrheitlich. CleverShuttle Der deutsche Ride-Sharing-Fahrdienst hat sich auf den Markt mit Elektro- und Wasserstoffautos spezialisiert. Seit Juli 2017 ist die Daimler-Tochter EvoBus als strategischer Investor mit an Bord. Das gemeinsame Ziel: Die Entwicklung von On-Demand-Diensten für Verkehrsverbünde und -unternehmen. Croove Ende 2016 startete Daimler mit Croove sein eigenes Carsharing-Start-up. Die Autovermietung über die entsprechende App funktionierte von privat zu privat. Privatpersonen konnten darüber also nicht nur Autos buchen, sondern auch den eigenen Pkw zur Verfügung stellen, um damit nebenbei etwas zu verdienen. Das Unternehmen wurde vor wenigen Monaten auf Zutun von Daimler mit dem US-Marktführer Turo zusammengeführt. Familonet Im August 2017 hat die Moovel Group, ein weiteres Start-up aus dem Hause Daimler, das Unternehmen hinter der App Familonet übernommen. Mittels der Anwendung können sich Familien und Freunde jederzeit mittels GPS orten. Eltern können beispielsweise automatisierte Benachrichtigungen erhalten, wenn ihr Kind sicher in der Schule angekommen ist. Flex Pilot Das Daimler-Start-up Moovel testet mit Flex Pilot ein neues Mobilitätsangebot – bisher nur in Stuttgart. Mit der App können Nutzer diverse Fahrtbuchungen vornehmen. Auf Grundlage jener Buchungen werden dann Sammeltaxen eingesetzt, die anschließend einen möglichst effizienten Weg zurücklegen. Der Autokonzern konnte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), das Nahverkehrsunternehmen der baden-württembergischen Landeshauptstadt, als Kooperationspartner gewinnen. flinc Anbieter von Mitfahrgelegenheiten gibt es bereits einige. Deshalb hat sich flinc vor allem auf Kurzstrecken spezialisiert. Dabei wird auch das „dynamic ridesharing“ praktiziert – die spontane Vermittlung von Fahrgemeinschaften. Dadurch können Nutzer Gemeinschaften vermittelt werden, dessen Teilnehmer bereits im Straßenverkehr unterwegs sind. Nachdem sich bereits die Deutsche Bahn 2015 beteiligte, übernahm Daimler das Start-up im September 2017 ganz. Flixbus Das bekannte Fernbusunternehmen verfügt mittlerweile über eine quasi-Monopolstellung in seiner Branche. Rund 100 Millionen Fahrgäste haben die Dienste des Start-ups nach eigenen Angaben bereits in Anspruch genommen. Daimler beteiligte sich seit der Gründung im Jahr 2013 bereits mehrfach an Finanzierungsrunden. MotionsCloud Das Produkt des Mannheimer Start-up kommt bei Unfällen mit Fahrzeugschäden zum Einsatz. Die Schadensregulierungsapp ist für Versicherer und Gutachter gedacht, die damit eine Reduktion der Anspruchskosten und Bearbeitungszeit sowie einen besseren Schutz vor Betrug erreichen sollen. MyTaxi Die Taxi-App wurde 2010 in Hamburg gegründet und ist eines der ersten Start-ups, an denen sich Daimler bereits 2012 mit einigen Millionen Euro beteiligte. Zwei Jahre darauf übernahm Tochter Moovel den Vermittler vollständig und führte diesen Mitte 2016 mit Hailo zusammen. Seither beförderte das Unternehmen über 70 Millionen Fahrgäste. Starship Technologies Das britisch-estnische Start-up beschäftigt sich mit dem Bau von Lieferrobotern. Diese konnten teilweise auch schon in Deutschland gesichtet werden. Daimler ist Anfang 2017 als Investor eingestiegen. Kurze Zeit später startete die Schnellrestaurantkette Domino's Pizza eine Probephase in Hamburg. tiramizoo Durch das Internet musste sich auch der Versandhandel revolutionieren. Das Thema Same-Day-Delivery, also die Auslieferung des gewünschten Produkts noch am selben Tag der Bestellung, wird immer wichtiger. Führend auf diesem Gebiet ist tiramizoo, ein Start-up mit Sitz in München. Auch hier hat Daimler bereits mehrfach investiert. Turo Der selbsternannte US-Marktführer im Bereich Peer-to-Peer-Carsharing wurde 2009 in Boston gegründet. Im US-amerikanischen Raum verzeichnet Turo heute über vier Millionen Kunden. Im September 2017 führte Daimler Mobility Services eine Finanzierungsrunde an, bei der über 92 Millionen US-Dollar zusammenkamen. Nach der Zusammenlegung mit Daimlers eigener Carsharing-App Croove ging Turo Anfang 2018 auch in Deutschland an den Start. Via Doppel hält besser. Mercedes-Benz Vans investierte im September 2017 nicht nur 50 Millionen US-Dollar in das in New York gegründete Mitfahrangebot, auch Daimler Mobility Services ist zusätzlich als strategischer Investor an Bord. Die Besonderheit des Start-up: Gruppenreisen zu einem pauschalen Preis. Volocopter Hinter dem neuartigen Hubschrauber-Konzept steht das Unternehmen e-volo. Die Karlsruher entwickeln elektrisch angetriebene Flugkörper, die in Zukunft als Taxi genutzt werden sollen. In einer Finanzierungsrunde im August 2017 wurden 25 Millionen Euro eingesammelt, Daimler gehörte zu den Geldgebern. what3words Chris Sheldrick, Jack Waley-Cohen, Mohan Ganesalingam und Michael Dent sind vier Engländer, die sich nichts Geringeres als unseren Globus als Geschäftsidee vorgenommen haben. Mit ihrem System kartografieren sie die Welt neu, in dem sie über die gesamte Oberfläche ein Raster legen, das aus 57 Billionen Quadraten mit einer Größe von je drei mal drei Metern besteht. Jedes dieser Quadrate wird wiederum eindeutig durch eine Kombination von drei Wörtern gekennzeichnet. Die Freiheitsstatue in New York befindet sich so beispielsweise bei „///dankt.anlegen.kinosaal“. Daimler hat zehn Prozent der Unternehmensanteile erworben und will die eigenen Navigationssysteme um die Adresseingabe von what3words erweitern.

DriveNow hatte europaweit zuletzt eine Million Kunden, Car2Go mit drei Millionen deutlich mehr. Größte Standorte der Daimler-Tochter in Deutschland sind Berlin mit 1100 Autos und Hamburg mit 800. Die Firma ist auch in Nordamerika und China vertreten, gehört dort aber ohnehin ganz dem Stuttgarter Autobauer. In Europa hingegen war Car2Go im Jahr 2012 als Gemeinschaftsunternehmen mit Europcar gegründet worden.

Carsharing gilt - zusammen mit anderen Mobilitätsangeboten - als wichtiges Zukunftsfeld im Wettbewerb der Autobauer mit Internet-Plattformen wie Google oder Uber. Neben Car2Go gehören zu Daimler auch MyTaxi und Moovel, außerdem halten die Stuttgarter Beteiligungen an verschiedenen Anbietern in der ganzen Welt.

Ähnlich wie BMW verweist auch Daimler darauf, wie wichtig die Erfahrungen mit Carsharing-Flotten und 24 Millionen Anmietungen allein im Jahr 2017 einmal für das autonome Fahren werden könnten. „Car2Go verfügt über Algorithmen zur Vorhersage der Mobilitätsnachfrage, die eine gezielte Steuerung der Flotten erlauben“, hieß es. „Das Know-how ist ein wesentliches Element für die Steuerung autonomer Fahrzeug-Flotten.“