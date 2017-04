Der frühe Einstieg könnte sich für die Deutschen auszahlen

In China weicht das Geschäftsmodell vom deutschen Dienst „DriveNow“ ab. Neben der Möglichkeit, selbst zu fahren, sollen sich die chinesischen Kunden auf Wunsch auch fahren lassen können. Darüber hinaus will man mit dem deutschen Verständnis von Datensicherheit international punkten. „Wir sammeln nicht mehr Daten unserer Nutzer als wir brauchen, um einen guten Mobilitätsservice anbieten zu können“, sagt Schwarzenbauer.

Anders als Mobilitätsdienste wie Uber und Lyft garantiere man dabei jederzeit ein hohes Qualitätsniveau, sowohl durch den Einsatz neuer Fahrzeuge, als auch durch eigene, zertifizierte Fahrer, betont Schwarzenbauer. Wichtig sei, maßgeschneiderte Angebote für die lokalen Bedürfnisse zu entwickeln. In China gebe es ein großes Interesse von Bauträgern, gemeinsam nutzbare Flotten für Wohnblöcke aufzubauen.

Konkurrent „Car2Go“ ist schon seit gut einem Jahr in China aktiv, startete mit 400 Smarts in Chongqing – mittlerweile sind es 600. Mit 180.000 Nutzern sei die chinesische Stadt innerhalb weniger Monate zum größten Einzelstandort von „Car2Go“ geworden, betont der Konzern. Seit „Car2Go“ in China mit dem Daimler Dienst „Car2Share“ zusammengelegt wurde, bieten die Schwaben unter der Marke auch stationäres Carsharing in weiteren chinesischen Städten an.

Der frühe Einstieg in das chinesische Carsharing-Geschäft könnte sich zu einem späteren Zeitpunkt auszahlen, glauben die Berater von Roland Berger. „Die Branche ist noch in einer frühen Phase ihrer Entwicklung“, sagt Hasenberg. „Das bietet Einsteigern die Chance, sich jetzt einen Vorsprung zu verschaffen und Marktanteile zu besetzen, ähnlich wie es vor Jahren bei der Automobilisierung in China war. Entscheidend ist allerdings eine sehr sorgfältige Planung.“ Die ersten Schritte der Deutschen sind gemacht.