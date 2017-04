 Caterpillar: Baumaschinen-Primus erhöht Prognose

Caterpillar Die Börse nahm die bessere Umsatzprognose gut auf. Die Aktie gewann an Wert. (Foto: AFP)

New YorkDer weltgrößte Baumaschinen-Hersteller Caterpillar wird wieder optimistischer. Der US-Konzern hob am Dienstag seine Umsatzprognose für dieses Jahr auf 38 bis 41 Milliarden Dollar an. Bisher wurden lediglich 36 bis 39 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Firmenchef Jim Umpleby sagte, es gebe ermutigende Signale aus vielen Märkten. Caterpillar schraubte auch die Prognose für den Gewinn je Aktie nach oben.

An der Wall Street kamen die Nachrichten gut an. Vorbörslich verteuerten sich Caterpillar-Aktien um knapp sieben Prozent.

Im Auftaktquartal 2017 kletterte der Umsatz um fast vier Prozent auf 9,82 Milliarden Dollar. Es ist der erste Anstieg seit mehr als zwei Jahren. Fallende Rohstoffpreise und die Probleme der Ölbranche hatten Caterpillar zuletzt noch deutlich zugesetzt. Das Unternehmen strich deswegen vergangenes Jahr 12.000 Jobs, um die Kosten zu senken.