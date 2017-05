 CEO Fields muss gehen: Ein Möbelexperte soll Ford führen

Ford-Chef Mark Fields (Foto: AP)

DetroitVorstandschef Mark Fields muss den Autohersteller Ford offenbar verlassen, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens zuletzt stark unter Druck gekommen war. Das melden die „New York Times“ und das US-Magazin „Forbes“. So heißt es unter Berufung auf mit den Details des geplanten Führungswechsels vertraute Personen, beim US-Autohersteller fehle nun das Vertrauen in Fields und seine Strategie. Fields habe das Vertrauen von Chairman Bill Ford und den übrigen Direktoriumsmitgliedern verloren.

Fields war in den vergangenen Monaten unter Druck geraten, weil der Börsenkurs des Unternehmens schwach blieb und die Erträge zuletzt deutlich unter den Erwartungen ausfielen. Wichtige Investoren sollen hinterfragt haben, ob Fields Strategie mit Schwerpunkten wie den Bereichen autonomes Fahren, Elektrifizierung und Mobilitätsdienstleistungen die richtige sei.

Ersetzt werden soll der Top-Manager durch James P. Hackett, 62, der bisher Ford Smart Mobility leitet. Die Tochtergesellschaft ist für die Entwicklung autonom fahrender Autos zuständig. Laut Bloomberg wollte Ford die Spekulationen zunächst nicht kommentieren. „Wir bleiben bei unseren Plan zur Wertsteigerung und auf profitables Wachstum fokussiert“, erklärte Ford. „Wir kommentieren keine Spekulationen oder Gerüchte.“ Im Laufe des Montag soll aber eine entsprechende offizielle Mitteilung erfolgen, hieß es bei „Forbes“.

Seit Fields bei Ford im Juli 2014 das Steuer als CEO übernahm sind die Aktien des Autoherstellers um mehr als 30 Prozent im Wert gesunken. Der Ford-Chef hatte Millionen in die Entwicklung selbstfahrender Autos und in Mobilitätsdienstleitungen investiert, um Ford fit für die Zukunft zu machen. Alle Branchengrößen wie auch Volkswagen und Daimler ringen derzeit darum, bei diesen Zukunftstechnologien einen guten Start hinzulegen.

Derweil kam das traditionelle Autogeschäft des Traditionsherstellers unter Druck. So fielen Fords Erträge im ersten Quartal 2017 um 42 Prozent, während Konkurrent General Motors etwa auf Rekordkurs unterwegs ist. Im vergangenen Jahr war der Gewinn Fords bereits um 38 Prozent gesunken. Ford hatte im Rahmen eines bereits laufenden Sparplans zuletzt angekündigt, zahlreiche Stellen in Verwaltung und Vertrieb in Nordamerika und Asien zu streichen. Die US-Autobranche steht nach Jahren des Booms vor einer ungewissen Zukunft. Die Verkäufe dürften Analysten zufolge in diesem Jahr leicht schrumpfen.

Der mutmaßliche neue Chef, James P. Hackett, war CEO des Möbelherstellers Steelcase, bevor er sich 2014 zur Ruhe setzte. Zur Führungsriege von Ford stieß er im Jahr 2013. Forbes spekuliert nun, dass nach dem Weggang von Fields und dem Umbau der Führungsetage andere Manager wichtigere Rollen spielen könnten. Genannt wurden von mit der Angelegenheit vertrauten Personen James Farley, Chef von Ford Europe, und Joseph Hinrichs, Chef von Ford Americas.

Neben dem Vorstandschef soll den Medienberichten zufolge auch der bisherige leitende Kommunikationschef Ray Day ersetzt werden. Sein Nachfolger soll demnach Mark Truby werden, der derzeit die Kommunikation von Ford im Raum Asien-Pazifik leitet und zuvor die gleiche Aufgabe in Europa innehatte.