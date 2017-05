Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Ein Sonnyboy an der Spitze“

Jim Hackett Der Manager leitete viele Jahre als CEO einen amerikanischen Möbelhersteller, bevor er 2013 zur Führungsriege des Autoherstellers stieß. (Foto: AP)

Fields hatte die Warnzeichen erkannt und bereits einen Plan aufgelegt, um die Kosten um drei Milliarden Dollar zu drücken. Doch führte dies nach Meinung von Analysten nicht schnell genug zum Erfolg. Deshalb legte der Konzern nach und kündigte einen massiven Stellenabbau in Verwaltung und Vertrieb in Nordamerika und Asien an.

„Es ist nicht so, dass Ford offenkundig Probleme hat“, sagte Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. Fields sei jedoch womöglich nicht der Richtige für einen Kurswechsel. „Man hat mit ihm einen Sonnyboy an der Spitze gehabt, der sehr gut positive Nachrichten verkünden kann, der das Unternehmen aber vielleicht nicht hart genug geführt hat.“ Ellinghorst geht davon aus, dass Hackett mehr Gewicht auf Profitabilität und Sanierung legen werde.

Das sind die wertvollsten Autokonzerne Platz 10 Subaru – Marktkapitalisierung: 30 Milliarden Euro* Der Einstieg in die wertvollsten zehn ist eine Überraschung. Der japanische Autobauer Subaru lässt Riesen wie PSA, Fiat-Chrysler und Renault hinter sich. Das hat einen Grund: die Japaner arbeiten mit größerer Marge als alle Konkurrenten. Quelle: CAM Bergisch-Gladbach; Stand: 12/ 2016

Platz 9 Tesla – Marktkapitalisierung: 33 Milliarden Euro In den vergangenen Jahren hat der Elektropionier Milliardenverluste angehäuft. Die Investoren sind von der Vision einer emissionsfreien Mobilität aber weiterhin elektrisiert. Darum gehören die Kalifornier weiterhin zu den wertvollsten Autobauern.

Platz 8 Nissan – Marktkapitalisierung: 40 Milliarden Euro Der Gewinn der Japaner schwächelte zuletzt. Doch durch die globale Aufstellung scheint Nissan durchaus krisenresistenter zu sein als mancher Konkurrent. Ein neue CEO soll die Japaner nun zurück in die Erfolgsspur führen.

Platz 7 Ford – Marktkapitalisierung: 45 Milliarden Euro Seit Jahren produziert Ford mit dem F-150 das meistverkaufte Auto der USA. Und auch in Europa erwirtschaftet man zuletzt einen Milliardengewinn. Dennoch schwächelte der Aktienkurs zuletzt spürbar.

Platz 6 Honda – Marktkapitalisierung: 50 Milliarden Euro Ein weiterer Japaner, den in Deutschland nur wenige auf dem Zettel haben. Doch gerade in Asien und den USA kann Honda durchaus Achtungserfolge vorweisen. Das reicht für einen Platz unter den wertvollsten Autokonzernen.

Platz 5 General Motors – Marktkapitalisierung: 50 Milliarden Euro Mit dem Verkauf von Opel trennen sich die Amerikaner von ihrem defizitären Europageschäft und wollen damit ihre Rentabilität weiter steigern. Auch unter Mary Barra bleibt GM der wertvollste amerikanische Autokonzern.

Platz 4 BMW – Marktkapitalisierung: 57 Milliarden Euro BMW-Chef Harald Krüger will mit einer Modelloffensive den Titel als größter Premiumautobauer von Daimler zurückerobern. Im Vergleich der wertvollsten Autokonzerne verpassen die Münchener das Treppchen.

Platz 3 VW – Marktkapitalisierung: 68 Milliarden Euro Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Kurs der VW-Aktie fast halbiert. Schuld ist der Betrug beim Diesel. Trotz der hohen Verluste landen die Wolfsburger noch unter den drei wertvollsten Autokonzernen der Welt.

Platz 2 Daimler – Marktkapitalisierung: 76 Milliarden Euro Das Beste oder Nichts – mit diesem Motto gehen die Schwaben seit einigen Jahren auf Kundenfang. Im Vergleich der wertvollsten Konzerne muss man sich allerdings mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dafür ist Daimler der wertvollste Premiumautobauer.

Platz 1 Toyota – Marktkapitalisierung: 182 Milliarden Euro Den Titel als größter Autobauer der Welt haben die Japaner an VW verloren. Das stört die Aktionäre allerdings nicht im Geringsten. Denn bei Gewinn und Marge kann Toyota trotz eines schwachen Jahres kaum ein Volumenhersteller das Wasser reichen.

Der neue Chef, Jim Hackett, war Vorstandschef des Möbelherstellers Steelcase, bevor er sich 2014 zur Ruhe setzte. Er sitzt bereits seit 2013 im Verwaltungsrat von Ford und übernahm im vergangenen Jahr die Leitung der Sparte Smart Mobility. „Hackett ist der richtige Vorstandschef, um Ford durch den Wandel der Autoindustrie zu führen,“ erklärte Bill Ford. Nach dem Weggang von Fields werden auch andere Manager wichtigere Rollen spielen. So rücken James Farley, Joe Hinrichs und Marcy Klevorn in die Führungsetage ein.

Neben dem Vorstandschef wird auch der bisherige leitende Kommunikationschef Ray Day ersetzt. Sein Nachfolger wird Mark Truby , der derzeit die Kommunikation von Ford im Raum Asien-Pazifik leitet und zuvor die gleiche Aufgabe in Europa innehatte.