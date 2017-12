Die Hürden des Kartellrechts

Wie weit der Umbau der Chemiebranche noch voranschreiten wird, dürfte im wesentlichen von zwei Faktoren abhängen: den Bewertungen in der Branche und der kartellrechtlichen Situation. Was den ersten Faktor angeht, steht den Zusammenschlüssen wenig im Wege. Die Preise für Chemiefirmen sind im Zuge der Übernahmewelle in den letzten Jahren zwar gestiegen.

Gleichzeitig hat sich aber auch die Profitabilität der Branche verbessert. Die Margen profitierten dabei tendenziell von der Konzentration in Teilbereichen. Zudem entwickelt sich die Chemiekonjunktur weiterhin sehr gut. Etliche Unternehmen haben in den letzten Monaten ihre Ertragsprognosen angehoben. Auch Chemieverbände wie VCI und Cefic schlagen deutlich optimistischere Töne an als noch zu Beginn des Jahres.

Gleichzeitig bleibt die Finanzierungssituation für potenzielle Käufer günstig. „Das Interesse (an Deals) ist weiterhin hoch, sowohl bei industriellen Akteuren als auch Finanzinvestoren“, berichtet der Fachinformationsdienst Icis unter Berufung auf eine Umfrage unter Investmentbankern.

Zumindest in Teilbereichen der Chemie könnte die Konsolidierungswelle indessen nach und nach auf kartellrechtliche Hürden treffen. Als relativ ausgereizt gilt inzwischen etwa die Konzentration im Industriegase-Geschäft sowie im Pflanzenschutz- und Saatgutbereich. Dort halten nach den jüngsten übernahmen die führenden Anbieter inzwischen mehr als 80 Prozent bzw. mehr als 60 Prozent des Marktes. Weitere große Deals erscheinen hier aufgrund kartellrechtlicher Hürden kaum noch möglich.

In vielen anderen Segmenten der Chemie, etwa im Bereich Feinchemikalien, Farben, Klebstoffen, Elektronikchemikalien sowie bei vielen Kunststoffen, ist die Branche noch deutlich stärker fragmentiert. „Insgesamt erwarten wir daher in zehn bis zwölf Subsegmenten der Performance-Chemie eine größere Konsolidierung in den nächsten fünf bis zehn Jahren“, heißt es etwa in einer Analyse der Valence Group, einer auf Chemie spezialisierten US-Investmentbank.

Auch die PWC-Experten sehen weiter Bewegung in der Branche. Kurzfristig seien Wachstum durch Akquisitionen und der Portfolioumbau durch Spin-offs und Desinvestitionen weiter ein attraktiver Weg zur Ertragssteigerung. Zusätzliche Deal-Aktivität könne mittelfristig die US-Steuerreform und das Zurückholen von im Ausland geparkten Gewinnen in die USA erzeugen. Alles in allem spricht damit vieles dafür, dass das große Umsortieren in der Chemie vorerst weitergehen wird.