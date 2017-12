Trend zur Fokussierung

Auch die deutschen Chemiefirmen haben 2017 einige Deals in die Tat umgesetzt. Die Essener Evonik verstärkte sich Anfang des Jahres mit dem 3,8 Milliarden Dollar teuren Additiv-Geschäft des US-Konzerns Air Products. Lanxess schluckte im April für 2,4 Milliarden Dollar die US-Firma Chemtura, einen Spezialisten für Flammschutzmittel und Schmierstoff-Zusätze.

Im neuen Jahr wird sich die Neuordnung der Chemie wohl mit ähnlichem Tempo fortsetzen. Denn es steht der Vollzug weiterer, bereits fest vereinbarter Megadeals an: So hofft Bayer im ersten Quartal die geplante und mehr als 60 Milliarden Dollar teure Übernahme des Saatgut-Konzerns Monsanto zu vollziehen.

Vor der Vollendung steht auch die Fusion der Industriegas-Konzerne Linde und Praxair. Sie hat jüngst eine maßgebliche Hürde genommen, nachdem mehr als 90 Prozent der Linde-Aktionäre das Umtauschangebot für die Aktien des neuen, fusionierten Unternehmens angenommen haben. Ebenso wie im Falle von Bayer und Monsanto steht auch hier im Grunde nur noch die kartellrechtliche Genehmigung aus. Ein weiterer größerer Deal könnte sich aus dem geplanten Verkauf der Chemiesparte des niederländischen Farben-Konzerns Akzo Nobel ergeben.

Fast durchweg werden die Übernahmen in der Chemie von der Strategie getrieben, Technologie und Marktpositionen in bestimmten Teilsegmenten des Geschäfts zu stärken. Selbst im Falle von Dow und Dupont ging es nicht um Größe an sich. Die beiden US-Konzerne haben sich vielmehr zusammengeschlossen, um in einem zweiten Schritt drei eigenständige, stärker fokussierte Firmen zu schaffen – für Kunststoffe und Materialien (die geplante neue Firma Dow), Agrochemie und Saatgut (Dupont) und für Spezialchemikalien (künftiger Name noch nicht bekannt).

Auch bei den deutschen Chemiekonzernen wird dieser Trend sichtbar. Lanxess etwa stärkt mit Chemtura und weiteren kleineren Zukäufen das Engagement in der Spezialchemie, wird sich im Gegenzug aber voraussichtlich komplett aus dem Kautschukgeschäft verabschieden. Bereits vor zwei Jahren gab der Kölner Konzern seine Kautschuk-Tochter Arlanxeo zur Hälfte an den saudischen Ölkonzern Aramco ab.

Die einzigen Chemiefirmen, die auf eine Verbreiterung ihres Spektrums setzten, sind dagegen am Widerstand aktivistischer Investoren gescheitert. Die Schweizer Clariant und der US-Konzern Huntsman mussten ihre geplante Fusion ein halbes Jahr nach Vertragsunterzeichnung wieder absagen. Der opponierende Investor White Tale hatte 20 Prozent aufgebaut und damit Chancen, den Zusammenschluss in der Generalversammlung von Clariant zu blockieren.

Selbst der breit diversifizierte Riese BASF setzt auf eine etwas stärkere Fokussierung und bereitet jetzt einen Rückzug aus dem Öl- und Gasgeschäft vor. Die Tochter Wintershall, die das Geschäft betreibt soll dazu zunächst mit Dea fusioniert und anschließend an die Börse gebracht werden. Im Gegenzug will der Ludwigshafener Konzern nicht nur sein Engagement in der Oberflächenbehandlung ausbauen, sondern er kauft auch im Kunststoffbereich und der Agrochemie zu.