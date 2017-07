Bock stellt Forderungen an die Politik

Allerdings wird die Entwicklung dabei etwas überzeichnet durch den hohen Anteil der Pharmaproduktion, die in den Verbandsdaten traditionell mit enthalten ist. Mit 3,5 Prozent verzeichnete die Pharmabranche weiterhin das stärkste Produktionswachstum. Die eigentliche Chemie bewegte sich in der Produktion nur auf Vorjahresniveau, bedingt vor allem durch weitere Rückgänge im Bereich der petrochemischen Basisprodukte. Alle anderen Chemie-Sparten, darunter Kunststoffe und Feinchemikalien legten um 1,5 bis drei Prozent zu. Und selbst die Stagnation in der Chemie (ohne Pharma) bedeutet eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als die Produktionsmengen der Chemie im engeren Sinne noch leicht rückläufig waren.

Die wachsende Zuversicht spiegelt sich nach Aussage Bocks auch in den Investitionsplänen der Branche wider. So planen die Chemieunternehmen nach Daten des VCI einen Anstieg ihrer Investitionen um knapp sieben Prozent auf etwa 7,5 Milliarden Euro. Fast parallel dazu dürften allerdings auch die Investitionen der deutschen Chemiekonzerne im Ausland steigen. Für diese erwartet der VCI einen Anstieg um etwa sechs Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.

Ungeachtet des positiven Branchentrends nutzte Bock die Halbjahres-Pressekonferenz des VCI, um abermals politischen Forderungen zu stellen. Es gelte, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu erhalten und auszubauen.

Als „Handlungsfelder“ für die Politik in der nächsten Legislaturperiode sieht VCI-Präsident dabei vor allem die Energiepolitik, die Forschungsförderung und den Ausbau der Infrastruktur aus. Die Energiekosten für die Industrie, fordert er, sollten gedeckelt werden, der Ausbau von Wind- und Solaranlagen künftig über den Bundeshaushalt finanziert werden.

Mit Blick auf die Innovationsstärke Deutschlands macht sich der VCI weiterhin sowohl für eine Stärkung der Projektförderung als auch für die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung stark. Bock verwies in dem Zusammenhang auf Erfahrungen in anderen Ländern, die für einen deutlichen „Akzellerator-Effekt“ einer steuerlichen Forschungsförderung deuten. „Das führt dazu, dass sie sich über höhere Steuereinnahmen selbst finanziert.“

In Sachen Infrastruktur-Verbesserung fordert der VCI für 60 „prioritäre Verbesserungen“ im direkten Umfeld von Chemiestandorten und einen stärkeren Breitband-Ausbau im ländlichen Raum. Auch viele Hidden Champions aus dem Chemie-Mittelstand seien nicht in den Ballungszentren angesiedelt. „Sie brauchen, aber auch ihre Kunden und Lieferanten, brauchen leistungsfähige Anschlüsse zum Internet, wenn sie mit Wettbewerbern in Indien und China künftig auf Augenhöhe mithalten wollen.“