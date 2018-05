Chemiekonzern Worauf Sie bei den Bayer-Zahlen achten sollten

Vor der Fusion mit Monsanto arbeitet der Leverkusener Konzern noch an mehreren Baustellen. Investoren hoffen auf Neuigkeiten zum Zusammenschluss.

Analysten erwarten ein schwaches erstes Quartal für den Chemiekonzern. (Foto: dpa) Bayer-Werk in Wuppertal

DüsseldorfDas vergangene Jahr war kein starkes für Bayer. Vorstandschef Werner Baumann zeigte sich im Februar bei der Vorlage der Bilanz 2017 deutlich unzufrieden mit der Geschäftsentwicklung.

Das operative Geschäft im ersten Quartal 2018, über das Bayer am Donnerstag berichtet, dürfte kaum für bessere Stimmung sorgen. Zumindest, wenn die Erwartungen der Analysten eintreten.

Sie gehen im Schnitt von einem um vier Prozent auf 9,3 Milliarden Euro gesunkenen Umsatz aus und erwarten einen Rückgang beim bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda vor Sonderposten) um acht Prozent auf 2,78 Milliarden Euro.

Die Gründe: Das Vergleichsquartal des Vorjahrs war noch stark, nun macht Bayer vor allem der schwache Dollar zu schaffen. Die wichtige Pharmasparte sowie das Geschäft mit freiverkäuflichen Mitteln (Consumer Health)

trifft die Schwäche der amerikanischen Währung im Verhältnis zum Euro kräftig.

Darüber hinaus gehen Analysten von einem verhaltenen Quartal für die Agrochemie aus: Eine Dürre in Argentinien sowie der kalte März in Amerika und Europa dürften die Bestellungen der Landwirte gebremst oder ins zweite Quartal verlagert haben.

Aktionäre sollten darauf achten, ob Bayer Fortschritte bei seinen strukturellen Problemen macht. Das gilt vor allem für die Sparte Consumer Health, in der zahlreiche Mittel vor allem in den USA nicht so laufen wie von Bayer erwartet. Sie haben unter anderem mit der rasant wachsenden Konkurrenz im E-Commerce zu kämpfen.

In der Pharmasparte muss Bayer zudem spürbare Ausfälle bei älteren Medikamenten wie etwa dem Blutdrucksenker Adalat verkraften. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hatte Qualitätsmängel in der Produktion in Leverkusen moniert. Wann diese Probleme voll behoben sind, ist bisher noch unklar. Sie werden der Pharmasparte in diesem Jahr 300 Millionen Euro an Betriebsgewinn kosten.

Die größten Chemiekonzerne der Welt Platz 10 Covestro (Deutschland)

Der Werkstoffhersteller aus Leverkusen verweist den letztjährigen Zehntplatzierten, das US-Unternehmen PPG Industries, in seine Schranken und gehört nun mit einem Verdienst in Höhe von 16,94 Milliarden US-Dollar selbst zu den zehn umsatzstärksten Chemieunternehmen der Welt. Covestro firmierte bis 2015 als Bayer Material Science, spaltete sich dann aber vom Chemiekonzern ab – mit Erfolg. Quelle: Unternehmensangaben, Statista 2018 / Gesamtjahr 2017, jeweils letzte verfügbare Angaben Platz 9 Akzo Nobel (Niederlande) In der Branche der Farben und Lacke hat der Hersteller mit Sitz in Amsterdam eine marktführende Position inne. Unter allen Chemieunternehmen kann sich Akzo Nobel mit einem Umsatz von 17,46 Milliarden US-Dollar immerhin auf dem neunten Rang positionieren. Platz 8 Linde (Deutschland)

Der deutsche Technologiekonzern mit dem Kerngeschäft um Gase und Prozess-Anlagen hat im letzten Jahr 20,5 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und erreicht so den achten Platz im Unternehmensranking. Platz 7 Henkel (Deutschland)

Der Düsseldorfer Konzern gliedert sich in drei Unternehmensbereiche: Wasch-/Reinigungsmittel, Schönheitspflege und Klebstoffe. 2017 fuhr das Unternehmen einen Jahresumsatz von 23,99 Milliarden US-Dollar ein. Damit konnte Henkel seinen Verdienst zwar im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel steigern, wird im Ranking aber dennoch von einer anderen Firma überholt. Platz 6 Air Liquide (Frankreich)

Nach einem Umsatzplus von mehr als einem Viertel ist das führende, französische Unternehmen bei Gasen für Industrie, Medizin und Umweltschutz der neue Sechstplatzierte. 24,38 Milliarden US-Dollar konnten 2017 eingenommen werden. Mit Linde und Praxair zählt Air Liquide zu den drei größten Industriegaseherstellern der Welt. Platz 5 Lyondell Basell (USA)

Im Mittelfeld des Rankings und mit 34,48 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz landet Lyondell Basell. Der weltweit größte Produzent von Polyolefinen und Katalysatoren betreibt zudem Erdölraffinerien und produziert Treibstoffzusätze wie MTBE. Platz 4 Saudi Basic Industries (Saudi-Arabien)

Unverändert auf dem vierten Platz befindet sich der saudi-arabische Chemie- und Metall-Konzern Saudi Basic Industries. Mit 35,41 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz reicht es für den Hersteller von Methanol, Ethanol und Düngemittel weiter nicht für den Sprung unter die Top 3 – gerade in Anbetracht des gesunkenen Verdienstes (minus 11,55 Prozent) rückt das Podium nun auch in weitere Ferne. Platz 3 Bayer (Deutschland)

Der deutsche Konzern muss seinen zweiten Platz an zwei fusionierte Konkurrenten abtreten. Auch der Umsatz geht auf 41,95 Milliarden US-Dollar zurück (minus 17,28 Prozent). Das Unternehmen mit Schwerpunkt auf der chemischen und pharmazeutischen Industrie plant allerdings weiter selbst eine Megafusion mit Monsanto. Damit möchte das Unternehmen seine Agrarchemie-Sparte um genverändertes Saatgut erweitern. Um diese umstrittene Fusion unter Dach und Fach zu bringen, sind Bayer und Monsanto bereit, milliardenschwere Firmenteile zu verkaufen. Platz 2 Dow Dupont (USA)

Zum 1. September des vergangenen Jahres wurde die Fusion der beiden US-Unternehmen Dupont und Dow Chemical vollzogen. Das neugeschaffene Unternehmen sichert sich mit einem gemeinsamen Umsatz in Höhe von 62,48 Milliarden US-Dollar zunächst mit weitem Abstand den zweiten Rang im Unternehmensranking. Es ist weiterhin geplant, das Gemeinschaftsunternehmen in drei börsennotierte Unternehmen für Agrarchemikalien, Spezialchemikalien und Kunststoffe aufzuspalten. Platz 1 BASF (Deutschland)

Unveränderter Spitzenreiter mit 77,24 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz: BASF. Der nach Umsatz und Marktkapitalisierung weltweit größte Konzern, mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, wird sich angesichts der Megafusionen in der Branche künftig neu positionieren müssen. Dabei würde aber, laut Unternehmensführung, mehr Wert auf die Wettbewerbsfähigkeit der bestehenden Geschäftsfelder als an Größe an sich gelegt werden.

Im Zentrum des Interesses dürften am Donnerstag weitere Neuigkeiten zur Fusion mit Monsanto stehen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass Bayer die Freigabe aller Wettbewerbsbehörden für die 62,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns bekommt.

Derzeit wird noch an der Einigung mit dem amerikanischen Justizministerium gefeilt. Ein Ergebnis dürfte es noch im Mai geben. Deadline für die Kartellverhandlungen ist der 14. Juni. Steht dann noch keine Einigung, ist der Fusionsvertrag mit Monsanto nichtig.

Für die Aktionäre und die Kursentwicklung ist neben der Kartell-Einigung eine weitere Frage entscheidend: Wie hoch fällt die anstehende Kapitalerhöhung aus? Die Kapitalerhöhung wird Bayer starten, sobald eine verlässliche Einigung in den noch ausstehenden Kartellverfahren absehbar ist.

Ursprünglichen Plänen zufolge sollten 25 Prozent der Kaufsumme durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert werden, also rund 16 Milliarden Euro. Vier Milliarden Euro davon entfallen auf die bereits platzierte Pflichtwandelanleihe.

Die offenen zwölf Milliarden Euro müsste Bayer nicht komplett mit der Ausgabe neuer Aktien aufbringen. Denn es ist und es kommt Geld in der Kasse: Drei Milliarden Euro fließen vom Staatsfonds Temasek aus Singapur zu, der mit vier Prozent zweitgrößter Anteilseigner wird.

Im Zuge der Kartellverfahren wird Bayer zudem deutlich mehr Geschäfte abgeben müssen, als bei Vertragsunterzeichnung im September 2016 erwartet. Die Verkäufe an BASF dürften brutto mehr als sieben Milliarden Euro einbringen.

Details zur Kapitalerhöhung wird Bayer-Chef Baumann aber wohl auch am Donnerstag noch nicht nennen – es sei denn, es kommt über Nacht eine Einigung mit dem US-Justizministerium zustande.