 China Southern: Chinesische Airline will 20 Airbus-Jets kaufen

Airbus Zuletzt hat Konkurrent Boeing mehr Aufträge verbucht. (Foto: Reuters)

Guangzhou/ToulouseDem Flugzeugbauer Airbus winkt ein Großauftrag aus China. Die Fluggesellschaft China Southern will 20 Großraumjets des jüngsten Modells Airbus A350-900 kaufen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Maschinen sollen in den Jahren 2019 bis 2022 ausgeliefert werden.

Laut Preisliste hat der Auftrag einen Gesamtwert von knapp sechs Milliarden US-Dollar (5,5 Milliarden Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.