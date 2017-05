Die Fusionswelle dürfte sich fortsetzen

Getrieben wird die Fusionswelle zudem durch eine gewisse Wachstumsschwäche bei den westlichen Chemiefirmen. Über die Fusionen und Akquisitionen versuchen sie, neues Potenzial zur Verbesserung von Margen und Gewinnen zu erschließen.

Branchenexperten gehen daher davon aus, dass sich der Fusionstrend in der Chemie vorerst fortsetzen wird. Vir Lakshman von KPMG etwa schätzt, dass sich ähnliche Konzentrationstendenzen wie in der Agrochemie auch in Segmenten wie Farben oder in der Bauchemie zeigen werden.

Im Falle Clariant und Huntsman entsteht ein Spezialchemiekonzern mit einem relativ breiten Angebot, das unter anderem Katalysatoren, Kunststoffzusätze, Vorprodukte für die Kosmetikindustrie sowie Kunststoffe, insbesondere Polyurethane, umfasst. Der neue Konzern wird etwa 40 Prozent seiner Umsätze in Amerika erzielen, ein Drittel in Europa und gut ein Viertel in Asien. Die beiden Gesellschaften planen, innerhalb der ersten beiden Jahre rund 400 Millionen Dollar an Synergien aus der Fusion zu realisieren und rechnen dabei mit Einmalkosten von rund 500 Millionen Euro.

Der Zusammenschluss ist ähnlich wie im Falle Dow und Dupont als „merger of equals“ angelegt und soll liquiditätsschonend komplett über einen Aktientausch realisiert werden. Die bisherigen Clariant-Aktionäre sollen dabei 52 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, die Huntsman-Eigner 48 Prozent.

Huntsman ist mit bisher 9,6 Milliarden Dollar Umsatz zwar formal größer als Clariant mit rund sechs Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2016. Der US-Konzern will jedoch wie bereits geplant seine Pigment-Sparte im Vorfeld der Fusion ausgliedern und wird daher nur rund 7,3 Milliarden Dollar Umsatz in die neue Firma einbringen.

Sowohl Huntsman als auch Kottmann sehen breiten Rückhalt bei den Aktionären für die Transaktion. „Es gibt großen Enthusiasmus bei allen Aktionären in der Familie“, berichtete der Amerikaner. Und vor allem auch meine Mutter, die eigentlich der Boss von Huntsman ist, ist glücklich. Das ist okay für mich.“