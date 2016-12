 Continental: Elektroautos gefährden Jobs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Continental Insgesamt sind beim Automobilzulieferer Continental rund 30.000 Jobs vom Verbrennungsmotor abhängig. Die Stellen sind durch die zunehmende Popularität der Elektroautos in Gefahr. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Autozulieferer Continental hält einen Stellenabbau durch den zunehmenden Erfolg von Elektroautos für möglich. „Es wird aufgrund der geringeren Wertschöpfung zum Verlust an Produktionsarbeitsplatzen kommen“, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht vom Freitag. Insgesamt seien 30.000 der rund 218.000 Arbeitsplätze bei Continental abhängig vom Verbrennungsmotor. Dafür würden wahrscheinlich aber „viele Stellen im Bereich der Elektromobilitat neu angesiedelt werden können“. Ob am Ende mehr Stellen wegfallen oder neu entstehen werden, lasse sich noch nicht sagen.