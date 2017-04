Keine Sorgen beim Diesel

Die Rückgänge bei den Dieselzulassungen machen Continental keine besonderen Sorgen. Im gesamten Bereich Antriebstechnik kommen Diesel-Komponenten für Pkw auf einen Umsatzanteil von etwa sieben Prozent oder 500 Millionen Euro. Mögliche Umsatzeinbußen seien für Conti deshalb ohne allzu große Probleme verkraftbar, betonte Vorstandschef Degenhart. Außerdem könnte es sein, dass die Umsätze einfach vom Diesel- auf den Benzinantrieb verlagert werden – und das Geschäft dadurch bei Conti im Konzern bleiben werde. „Von den aktuellen Rückgängen im Dieselmarkt sind wir in Summe nur in sehr geringem Maße betroffen“, ergänzte Spartenchef Avila.

Die letzte Generation neuer Verbrennungsmotoren werde voraussichtlich im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Aufgrund der langen Produktionszyklen in der Autobranche dürften diese Motoren während der nachfolgenden zehn Jahre verkauft werden. Continental-Vorstandschef Degenhart rechnet für 2025 mit einem Marktanteil für rein elektrische Antriebe von etwa zehn Prozent: „Die Autos der Zukunft werden elektrisch fahren.“ Für Hybridantriebe werde der Anteil voraussichtlich fast 30 Prozent erreichen. Der Dax-Konzern erwartet, dass das Geschäft mit elektrischen Antrieben künftig den Rückgang der Umsätze bei konventionellen Antrieben „mehr als ausgleichen“ wird. Conti rechnet damit, dass diese nach 2025 sinken werden.

Die Reaktionen auf die Elektrostrategie von Continental sind geteilt ausgefallen. Chris McNally vom Investmenthaus Evercore ISI sprach von einer „positiven Botschaft“. Die Umsatzaussichten seien trotz des Umstiegs auf den Elektroantrieb gut, Continental dürfte in der Übergangszeit von seinem Hybrid-Know-how profitieren. Bei reinen Verbrennungsmotoren seien die Ertragsaussichten längst nicht so gut. An der Börse ist die Conti-Strategie nicht so gut aufgenommen worden. Die Continental-Aktie gehörte am Nachmittag mit einem Minus von etwa zwei Prozent zu den großen Tagesverlierern. Unter Investoren waren größere Einschnitte im Bereich Powertrain bei Continental erwartet worden, vielleicht sogar Verkäufe im Bereich der klassischen Verbrennungsmotoren.

Dass Diesel- und Benziner-Technik komplett im Unternehmen bleiben, war allerdings nicht die einzige Option. Continental hatte auch darüber nachgedacht, einen Teil dieses Geschäfts mit ähnlichen Fertigungslinien des US-Konkurrenten Delphi zusammenzulegen. Darüber hatte zuerst Bloomberg News berichtet. In Konzernkreisen sind diese Überlegungen am Nachmittag bestätigt worden. Am Ende hat sich Continental allerdings dafür entschieden, dass kein einziger Bereich ausgegliedert und mit Delphi gebündelt wird. Hauptargument für diese Entscheidung: Das Geschäft mit den Verbrennungsmotoren verliere nur langsam an Bedeutung, es könne also komplett im Konzern bleiben.