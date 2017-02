 Covestro-Aktien: Bayer verkauft Anteile an Kunststofftochter

Covestro-Zentrale in Leverkusen Covestro war im Herbst 2015 an die Börse gegangen. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Bayer-Konzern setzt den Abschied von seiner Kunststoff-Tochter Covestro fort. Er will dazu ein weiteres Paket an Covestro-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an der Börse platzieren. Preisfestsetzung und Zuteilung seien für den 1. März vorgesehen, teilte Bayer am Dienstagabend mit.

Der Leverkusener Konzern hält bislang noch 64,2 Prozent oder rund 130 Millionen Aktien an dem Kunststoffhersteller. Bayer kündigte an, dass er auch nach der Platzierung noch Mehrheitseigner sein werde. Demnach dürfte Bayer maximal knapp 29 Millionen Covestro-Aktien auf den Markt bringen. Gemessen am letzten Kurs von Covestro könnte die Platzierung damit bis zu 1,9 Milliarden Euro in die Kassen von Bayer spülen. Der Pharma- und Agrochemiekonzern würde damit im Vorfeld der geplanten Übernahme des US-Konzerns Monsanto seine Bilanzstruktur weiter stärken. Die Nettoverschuldung dürfte sich auf etwa 10 Milliarden Euro verringern.

Bayer hatte die frühere Konzernsparte Bayer Material Science im Herbst 2015 unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht und bereits angekündigt, sich mittelfristig komplett von dem Kunststoffhersteller zu trennen. Covestro ist mit rund 12 Milliarden Euro Umsatz der drittgrößte deutsche Chemiekonzern. Der Kunststoffhersteller erlebte dank steigender Absatzmengen und Margen seit Anfang 2016 einen steilen Aufschwung an der Börse, mit Kursgewinnen von mehr als 100 Prozent. Er wurde zuletzt mit rund 14 Milliarden Euro bewertet. Vor diesem Hintergrund hatten viele Beobachter bereits mit einem weiteren Verkauf von Covestro-Anteilen durch Bayer gerechnet. Dennoch gab der Aktienkurs am Dienstagabend in Reaktion auf die Ankündigung von Bayer um rund vier Prozent nach.