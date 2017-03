 Daimler, BMW, Ford: Autobauer zwischen Hoffen und Bangen wegen Brexit

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BMW-Werk in Oxford Erst Ende des Jahres will sich BMW entscheiden, ob der neue Elektro-Mini in England gebaut wird. (Foto: dpa)

GenfNervös, vorsichtig, entspannt – die Autobauer reagieren unterschiedlich auf den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens. Für die Zukunft der Beschäftigten und der Kunden auf der Insel sei Zollfreiheit ganz wichtig, mahnte der Europa-Chef von Ford, Jim Farley, am Dienstag im Interview der Nachrichtenagentur Reuters auf der Automesse in Genf. „Darauf werden wir weiter drängen.“ Der US-Hersteller hat rund 14.000 Beschäftigte im Vereinigten Königreich. BMW hält sich weiterhin offen, ob der neue Elektro-Mini im Heimatland der Marke gebaut wird. „Gelassen“ wartet indes Daimler-Chef Dieter Zetsche ab, ob Zölle künftig in die Preiskalkulation für Mercedes-Benz im britischen Markt eingehen müssen.

Großbritannien ist für Ford der größte Absatzmarkt in Europa. Die Amerikaner betreiben dort unter anderem ein Motorenwerk. Nach den Regeln der Welthandelsorganisation könnten auf importierte Fahrzeuge bis zu zehn Prozent Zoll erhoben werden. Die britische Gewerkschaft befürchtet, dass Ford wegen des Brexit rund 1100 Stellen streichen könnte. Der Autobauer hatte erklärt, das sei nicht geplant. Allerdings will die Finanzierungssparte von Ford aus diesem Grund eine Banklizenz in Deutschland beantragen, um künftig noch Kreditdienstleistungen in der EU anbieten zu können.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick EU-Austrittsgesetz Die britische Premierministerin Theresa May braucht vor dem offiziellen Austrittsgesuch die Zustimmung des Parlaments. Nach der für Dienstag vorgesehenen dritten lesung im Oberhaus kommt das Austrittsgesetzt erneut ins Unterhaus.

Austrittserklärung Bis zum 31. März will May den Europäischen Rat offiziell vom Austrittswunsch in Kenntnis setzen. Das ist der Startpunkt für die zweijährigen Austrittsverhandlungen.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs beschließt drei bis fünf Wochen später Leitlinien. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor und lässt es vom Rat bestätigen.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Team von gut 20 Experten geben sich 18 Monate für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und Übergangsregelungen, also etwa bis Oktober 2018.

Ratifizierung Auf EU-Seite muss das Austrittsabkommen vom Europaparlament gebilligt und dann vom Rat angenommen werden - und zwar ohne Großbritannien. Premierministerin May will den Vertrag auch dem britische Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss binnen zwei Jahren nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, in dem Fall also wohl bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Betroffen vom Brexit ist auch die Mini-Produktion von BMW. Ende des Jahres soll entschieden werden, wo der neue Elektro-Mini gebaut wird. Mini-Chef Peter Schwarzenbauer erklärte in Genf, es sei wichtig, dass die Kleinwagen-Marke als britisch wahrgenommen werde. Doch sei es nicht zwingend, die Autos auch auf der Insel zu produzieren. Derzeit laufen 70 Prozent der gesamten Mini-Produktion im Werk Oxford vom Band. Zuletzt war spekuliert worden, dass BMW sich wegen des Brexit gegen eine Fertigung in Großbritannien entscheidet. BMW-Chef Harald Krüger sagte, neben Oxford kämen auch die Werke Leipzig und Regensburg sowie Born in den Niederlanden infrage.

Anders als BMW produziert Daimler keine Pkw im Vereinigten Königreich, auch wenn es der zweitgrößte europäische Absatzmarkt der Schwaben nach Deutschland ist. Das soll auch so bleiben, falls es zu Zöllen käme. „Wir planen sicher nicht, Fabriken in Großbritannien zu bauen“, sagte Daimler-Chef Zetsche. „Wir gehen davon aus, dass die Engländer unsere Produkte trotzdem kaufen, das sehe ich relativ gelassen.“ Die britische Regierung und die EU sollten vermeiden, dass Schaden auf allen Seiten durch einen Verzicht auf einen freien Handelsaustausch erzeugt wird. „Ich setze darauf, dass am Ende die Vernunft siegen wird“, ergänzte Zetsche.