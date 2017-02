Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

US-Präsident Trump – großes Risiko für die Schwaben

Für den Konzern peilt Daimler 2017 eine leichte Steigerung bei Absatz, Umsatz und Ergebnis an. Die neue E-Klasse, die weiter sehr gefragten Geländewagen und die offenbar nicht endende Nachfrage in China sollen auch in diesem Jahr für steigende Verkäufe sorgen. „Wir sind zuversichtlich, die bei Daimler erreichten Bestmarken im Jahr 2017 nochmals nach oben entwickeln zu können“, erklärte Finanzvorstand Bodo Uebber.

Im Rekordjahr bekommen die deutschen Mitarbeiter des Autokonzerns wieder eine saftige Prämie. Jeweils 5.400 Euro zahlt Daimler 130.000 in Deutschland nach Tarifvertrag Beschäftigten im April extra. Das ist etwas weniger als im Vorjahr, als es eine Prämie von 5.650 Euro gab. Die Ausschüttung bemisst sich am operativen Gewinn, der wegen Sonderkosten zum Beispiel im Zusammenhang mit Takata-Airbags und für Rechtsverfahren um zwei Prozent auf 12,9 Milliarden Euro zurückgegangen war.

Weltweit beschäftigte Daimler zum Jahresende 282.488 Mitarbeiter nach 284.015 im Vorjahr. In Brasilien und den USA hatte der Konzern Stellen abgebaut. In Deutschland blieb die Zahl der Mitarbeiter mit 170.034 fast stabil.

Wenige Worte verlor der Daimler-Chef über die weltpolitischen Risiken – insbesondere über den protektionistischen Kurs der neuen US-Regierung. Jeder sechste Mercedes auf der Welt wird in den USA verkauft. Zwar produziert Daimler in den USA seit den 1990er-Jahren Geländewagen und exportiert diese in die ganze Welt.

Doch zugleich baut Daimler mit Nissan ein Werk für Kompaktautos in Mexiko, das Trump mit 35 Prozent Einfuhrzöllen belegen will. Da Daimler auch Lastwagen aus Mexiko in die USA einführt, ist die Politik der neuen Administration von großem Risiko für die Schwaben. Sollten dann auch noch die Exporte aus Deutschland mit Zöllen belegt werden, droht Daimler der Totalschaden. Die USA sind neben China der größte Absatzmarkt für die Limousinen der S-und E-Klasse.