Dieter Zetsche Der Dieselskandal und der Kartellverdacht belasten Daimler-Chef Dieter Zetsche. (Foto: AFP)

StuttgartDaimler hat trotz einer starken Pkw-Nachfrage und einer Erholung im schwächelnden Lkw-Geschäft den Gewinn im zweiten Quartal nur leicht gesteigert. Das Konzernergebnis kletterte von April bis Juni um zwei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, wie der Stuttgarter Autobauer am Mittwoch mitteilte.

Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) schnellte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro in die Höhe bei einem Umsatzplus von sieben Prozent auf 41,1 Milliarden Euro. Allerdings war der operative Gewinn vor Jahresfrist niedrig ausgefallen, da Kosten für den Austausch von Airbags und andere Sonderfaktoren belastet hatten.

Die Zahlen blieben damit leicht hinter den Markterwartungen zurück: Von Reuters befragte Analysten hatten ein unbereinigtes Ebit von 3,8 Milliarden Euro sowie einen Nettogewinn von 2,53 Milliarden Euro vorausgesagt. Schließlich war der Pkw-Absatz der Marke mit dem Stern weiter kräftig gewachsen – um neun Prozent im abgelaufenen Quartal auf fast 600.000 Fahrzeuge. Die Rendite lag etwas über zehn Prozent.

Die Daimler-Aktien kletterten zu Handelsbeginn am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent auf 61,49 Euro. Sie hatten in den vergangenen Tagen jedoch stark nachgegeben.

Im Nutzfahrzeuggeschäft verkaufte Daimler acht Prozent mehr Lkws, nachdem der Absatz im Auftaktquartal noch geschrumpft war. Hier hob der Konzern die Absatz- und Gewinnprognose an. Das operative Ergebnis soll nun das Vorjahresniveau erreichen statt darunter zu liegen.

Daimler-Chef Dieter Zetsche verteidigte damit im zweiten Quartal die Position als größter Premiumhersteller weltweit vor BMW. Doch der Erfolg wird von Dieselbetrugs- und Kartellvorwürfen überschattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob bei Mercedes-Benz die Abgasreinigung ähnlich wie bei Volkswagen manipuliert wurde.

Zudem prüft die EU-Kommission, ob Daimler mit den anderen deutschen Herstellern Volkswagen und BMW seit den 90er-Jahren im großen Stil illegale Absprachen zu Technik, Lieferanten und Märkten traf. Einem Insider zufolge hatte Daimler noch vor VW den Kartellverdacht gegenüber den Behörden gebeichtet. So könnte der Autobauer aus Stuttgart als Kronzeuge straffrei ausgehen.

Die Medienberichte zum Kartellverdacht bezeichnete Zetsche als Spekulation, zu der er sich nicht äußern will. „In der Tat macht die Autoindustrie derzeit Schlagzeilen – und keine guten", sagte Zetsche am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Er könne die Wünsche nach mehr Klarheit verstehen. „Aber wir sind gut beraten, uns nicht an Spekulationen zu beteiligen.“ Die EU-Wettbewerbsbehörde habe nur bestätigt, dass es kein Verfahren gebe. Auch in einem Beitrag auf LinkedIn vom Mittwoch untermauert Zetsche diese Position.

Über den Ruf des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) nach einem Kulturwandel der Autobauer hin zu einer „Null-Fehler-Toleranz“ auch in Sachen Rechtstreue äußerte sich Zetsche verärgert. „Ich war überrascht über diese Stellungnahme und möchte derzeit nicht mehr dazu sagen“, erklärte er mit Blick auf Äußerungen von VDA-Präsident Matthias Wissmann im Handelsblatt-Interview.