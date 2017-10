 Daimler Mobilitätsdienste: Moovel bekommt neue Chefin

Fliegender Wechsel Jörg Lamperter übernimmt bei Daimler die Leitung sämtlicher digitaler Mobilitätsdienste, Daniela Gerd tom Markotten steigt bei Moovel an die Spitze auf. (Foto: Daimler/Mercedes-Benz)

StuttgartBei seinen öffentlichen Auftritten lässt Daimler-Chef Dieter Zetsche keinen Zweifel zu, in welchen Bereichen sein Konzern in den nächsten Jahren zulegen will. Das Geschäft mit Daten, betont Zetsche gerne, werde schon in wenigen Jahren so wichtig wie das Geschäft mit Autos. Es lockt ein Milliardenumsatz.

Innerhalb des Konzerns betreibt der Konzern neben dem Carsharing-Angebot Car2go und dem Taxivermittler Mytaxi darum auch eine eigene App. Moovel – das ist zumindest der Wunsch des Daimler-Konzerns – soll zu einer Art Betriebssystem der Mobilität werden. Bislang geht dieser hehre Wunsch nur begrenzt auf. Mit 3,4 Millionen Kunden hat die App deutlich weniger Nutzer als US-Mobilitätsdienste wie Uber, Lyft oder Gett.

Doch personell sieht sich der Konzern gut aufgestellt, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Mit Daniela Gerd tom Markotten soll ab dem 1. November erstmals eine Frau das Geschäft der Daimler-App leiten. Das teilte der Konzern am Dienstag mit. Die promovierte Wirtschaftsingenieurin bringt reichlich Erfahrung innerhalb der digitalen Geschäfte des Konzerns mit, leitete unter anderem die digitalen Dienste der Lkw-Sparte von Daimler.

Die 42-Jährige soll künftig das Wachstum von Moovel vorantreiben. In der App bündelt Daimler alle konzerneigenen Mobilitätsangebote, aber auch Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs. Gesteuert wird das Geschäft von Stuttgart aus.

Gerd tom Markotten übernimmt die Geschäfte von Jörg Lamperter, der nach anderthalb Jahren an der Spitze von Moovel bereits im August zum „Head of Mobility Services“ ernannt wurde und damit für sämtliche digitalen Angebote des Daimler-Konzerns verantwortlich ist.

In seinen Händen liegt damit die Aufgabe, das Umsatzversprechen, das Zetsche seinen Aktionären so gerne gibt, auch einzulösen. Neben Car2go, Mytaxi und Moovel ist Daimler unter anderem an den Mobilitätsdiensten Blacklane, Careem, Flinc, FlixBus, Turo und Via beteiligt.