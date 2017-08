 Diesel-Skandal: Österreich ermittelt gegen VW und Bosch

Gefrustete Diesel-Fahrer Auch der österreichische Verkehrsminister wirft dem Wolfsburger Autobauer Betrug vor. (Foto: Reuters)

WienDieselgate erreicht Österreichs Justiz. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien hat offenbar gegen Volkswagen und Bosch Ermittlungen wegen schweren Betrugs, wegen der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt und wegen Abgabenhinterziehung aufgenommen. Nach Angaben des österreichischen Vereins für Konsumenteninformation wird gegen Wolfsburger Autokonzern und den Stuttgarter Automobilzulieferer Bosch wegen der Manipulation von Abgaswerten ermittelt.

„Wir ermitteln gegen zwei Unternehmen und deren Entscheidungsträger“, sagte eine Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien am Mittwoch dem Handelsblatt. „Es gab einen konkreten Anfangsverdacht.“ Die kolportierten Namen der Unternehmen wollte sie aber nicht bestätigen. Ein Sprecher des Vereins für Konsumenteninformation sagte dem Handelsblatt: „Wir sind hundertprozentig sicher, dass es sich um Volkswagen und Bosch handelt.“ Der Verein habe bereits Akteneinsicht bei den Wiener Behörden genommen.

Auslöser der Ermittlungen ist die Tatsache, dass auch österreichische Kunden von den Manipulationen der Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen betroffen sind. Die Wiener Behörde steht daher in engen Kontakt mit der für die in Deutschland Staatsanwaltschaft Braunschweig. die Österreicher hatte ein Rechtshilfeersuchen an ihre deutschen Kollegen gerichtet.

Die Abgas-Tests in Deutschland und Europa Die Vorgaben in Deutschland Neue Modelle werden in Deutschland und der EU nach dem Modifizierten Neuen Fahrzyklus (MNEFZ) getestet. Die Tests laufen unter Laborbedingungen, das heißt auf einem Prüfstand mit Rollen. Dies soll die Ergebnisse vergleichbar machen. Der Test dauert etwa 20 Minuten und simuliert verschiedene Fahrsituationen wie Kaltstart, Beschleunigung oder Autobahn-Geschwindigkeiten.

Wer testet? Getestet wird von Organisationen wie dem TÜV oder der DEKRA unter Beteiligung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Dieses untersteht wiederum dem Verkehrsministerium.

Kritik an Prüfung Die Prüfungen der neuen Modelle werden von ADAC und Umweltverbänden seit längerem als unrealistisch kritisiert. So kann etwa die Batterie beim Test entladen werden und muss nicht - mit entsprechendem Sprit-Verbrauch - wieder auf alten Stand gebracht werden. Der Reifendruck kann erhöht und die Spureinstellungen der Räder verändert werden. Vermutet wird, dass etwa der Spritverbrauch im Alltag so häufig um rund ein Fünftel höher ist als im Test.

Weitere Prüfungen Neben den Tests für neue Modelle gibt es laut ADAC zwei weitere Prüfvorgänge, die allerdings weitgehend in der Hand der Unternehmen selbst sind. So werde nach einigen Jahren der Test bei den Modellen wiederholt, um zu sehen, ob die Fahrzeuge noch so montiert werden, dass sie den bisherigen Angaben entsprechen, sagte ADAC-Experte Axel Knöfel. Zudem machten die Unternehmen auch Prüfungen von Gebrauchtwagen, sogenannte In-Use-Compliance. Die Tests liefen wieder unter den genannten Laborbedingungen. Die Ergebnisse würdem dann dem KBA mitgeteilt. Zur Kontrolle hatte dies der ADAC bei Autos bis 2012 auch selbst noch im Auftrag des Umweltbundesamtes gemacht, bis das Projekt eingestellt wurde. In Europa würden lediglich in Schweden von staatlicher Seite noch Gebrauchtwagen geprüft, sagte Knöfel.

Geplante neue Prüfmethode Die EU hat auf die Kritik am bisherigen Verfahren reagiert und will ab 2017 ein neues, realistischeres Prüfszenario etablieren. Damit sollen auch wirklicher Verbrauch und Schadstoffausstoß gemessen werden ("Real Driving Emissions" - RDE). Strittig ist, inwiefern dafür die bisherigen Abgas-Höchstwerte angehoben werden, die sich noch auf den Rollen-Prüfstand beziehen.

Wie lange die Ermittlungen gegen die beiden Unternehmen und deren Entscheidungsträger dauern wird, ist unklar. „Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden, ist noch offen“, sagt eine Sprecherin in Wien. Für die Konzerne könnte das Verfahren in Österreich unangenehm werden. Nach Angaben der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft drohen Strafen von ein bis zehn Jahre Gefängnis, falls sich der Verdacht erhärten sollte. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Österreich bereits seit Jahrzehnten den Straftatbestand der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt. Die letzte Novellierung erfolgte vor rund zehn Jahren. „So ein Verfahren gab es bei uns noch nie“, sagte die Sprecherin der Wiener Wirtschaftsstaatsanwaltschaft am Mittwoch. „Die VW-Causa entwickelt sich in Österreich zu einer ganz besonderen Angelegenheit“, sagte eine Sprecherin des Vereins für Konsumenteninformation in Wien. Die Organisation betreibt selbst eine rechtliche Sammelaktion für betroffene Autobesitzer im Abgasskandal. Die Betroffenen können sich für 90 Euro einen Sammelstrafverfahren anschließen.

Die Ermittlungen laufen bereits seit mehreren Monaten. Nach Angabe der Wiener Staatsanwaltschaft habe man im März 2017 eine Antwort aus Deutschland auf Rechtshilfeersuchen samt der Bekanntgabe des Verfahrensstandes erhalten. Aufgrund des sich daraus ergebenden konkreten Anfangsverdachtes hat die österreichische Wirtschaftsstaatsanwaltschaft bereits vor einigen Monaten Ermittlungen gegen zwei verantwortliche Unternehmen nach dem österreichischen „Verbandsverantwortlichkeitsgesetz“ und gegen deren Entscheidungsträger eingeleitet.

Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat unterdessen Porsche Betrug vorgeworfen. „Abgasmanipulationen schaden der Umwelt. Und sie sind Betrug an den Konsumentinnen und Konsumenten. Porsche ist jetzt in der Verantwortung“, sagte der Vertraute des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern (SPÖ) zu den Abgasmanipulationen bei den 3-Liter-Diesel-Modellen des Porsche-Modell Cayenne.

Welche Schadstoffe im Abgas stecken Stickoxide Stickoxide (allgemein NOx) gelangen aus Verbrennungsprozessen zunächst meist in Form von Stickstoffmonoxid (NO) in die Atmosphäre. Dort reagieren sie mit dem Luftsauerstoff auch zum giftigeren Stickstoffdioxid (NO2). Die Verbindungen kommen in der Natur selbst nur in Kleinstmengen vor, sie stammen vor allem aus Autos und Kraftwerken. Die Stoffe können Schleimhäute angreifen, zu Atemproblemen oder Augenreizungen führen sowie Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Pflanzen werden dreifach geschädigt: NOx sind giftig für Blätter und sie überdüngen und versauern die Böden. Außerdem tragen Stickoxide zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei.

Kohlenstoffdioxid Kohlendioxid (CO2) ist in nicht zu großen Mengen unschädlich für den Menschen, aber zugleich das bedeutendste Klimagas und zu 76 Prozent für die menschengemachte Erderwärmung verantwortlich. Der Straßenverkehr verursacht laut Umweltbundesamt rund 17 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen in Deutschland – hier spielt CO2 die größte Rolle. Es gibt immer sparsamere Motoren, zugleich aber immer größere Autos und mehr Lkw-Transporte. Außerdem mehren sich Hinweise darauf, dass Autobauer nicht nur bei NOx-, sondern auch bei CO2-Angaben jahrelang getrickst haben könnten.

Schwefeldioxid Bei der Treibstoff-Verbrennung in vielen Schiffsmotoren fällt auch giftiges Schwefeldioxid (SO2) an. In Autos und Lkws entsteht dieser Schadstoff aber nicht, was am Kraftstoff selbst liegt: Schiffsdiesel ist deutlich weniger raffiniert als etwa Pkw-Diesel oder Heizöl und enthält somit noch chemische Verbindungen, die bei der Verbrennung in Schadstoffe umgewandelt werden.

Feinstaub I Winzige Feinstaub-Partikel entstehen entweder direkt in Automotoren, Kraftwerken und Industrieanlagen oder indirekt durch Stickoxide und andere Gase. Die Teilchen gelangen in die Lunge und dringen in den Blutkreislauf ein. Sie können Entzündungen der Atemwege hervorrufen, außerdem Thrombosen und Herzstörungen. Der Feinstaub-Ausstoß ist in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre deutlich gesunken. Städte haben Umweltzonen eingerichtet, um ihre Feinstaubwerte zu senken.

Feinstaub II Feinstaub entsteht aber nicht nur in den Motoren. Auch der Abrieb von Reifen und Bremsen löst sich in feinsten Partikeln. Genauso entstehen im Schienenverkehr bei jedem Anfahren und Bremsen feiner Metallabrieb an den Schienen. All das landet ebenfalls als Feinstaub in der Luft.

Katalysatoren Katalysatoren haben die Aufgabe, gefährliche Gase zu anderen Stoffen abzubauen. In Autos wandelt der Drei-Wege-Kat giftiges Kohlenmonoxid (CO) mit Hilfe von Sauerstoff zu CO2, längere Kohlenwasserstoffe zu CO2 und Wasser sowie NO und CO zu Stickstoff und CO2 um. Der sogenannte Oxidations-Kat bei Dieselwagen ermöglicht jedoch nur die ersten beiden Reaktionen, so dass Dieselabgase noch mehr Stickoxide enthalten als Benzinerabgase. Eingespritzter Harnstoff („AdBlue“) kann das Problem entschärfen: Im Abgasstrom bildet sich so zunächst Ammoniak, der anschließend in Stickstoff und Wasser überführt wird.

Leichtfried hat für Österreich seit Montag ein Zulassungsverbot erlassen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums wurden in der Alpenrepublik bereits 427 Fahrzeuge dieses Porsche-Modells zugelassen. Sie sollen von der VW-Tochter in der Werkstatt ein Software-Update im Herbst erhalten, um gesetzeskonform auf den österreichischen Straßen unterwegs sein können.

Die harsche Reaktion der österreichischen Regierung wird in Wien auch als Fingerzeig an Hans Michel Piëch gewertet, der von seinem Bruder Ferdinand Piëch die Aktien an der Familienholding Porsche SE übernimmt. In der Stuttgarter Holding haben die Familien Porsche und Piëch ihre Volkswagen-Anteile eingebracht. An der Volkswagen AG halten sie 52,2 Prozent der Stimmrechte und sind deshalb dort die mächtigsten Aktionäre. Das Büro des VW-Aufsichtsrats Hans Michel Piëch in der Wiener Innenstadt liegt übrigens in Laufweite zum österreichischen Verkehrsministerium.