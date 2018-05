Diesel-Skandal Wann der ehemalige VW-Chef Winterkorn sein Schweigen brechen will

Bei Audi wurde Winterkorn 1981 Assistent des Vorstands für Qualitätssicherung, 1983 erhielt er die Zuständigkeit für Messtechnik und die Testverfahren bei Neuentwicklungen. Anfang 1988 berief ihn der gerade zum Audi-Chef aufgestiegene Piëch zum Leiter des Bereichs "Zentrale Qualitätssicherung", 1990 wurde er Leiter der "Qualitätssicherung". Winterkorn setzte nicht zuletzt Piëchs Initiativen im Detail um. So hatte er Anteil an der Entwicklung des permanenten Allradantriebs und an der Realisierung der vollverzinkten und damit rostfreien Karosserie (mit einer imagefördernden Zehn-Jahres-Garantie). In jenen Jahren gelang es daher, mit Audi in den exklusiven, bis dahin in Deutschland von Mercedes und BMW allein dominierten Premiummarkt vorzustoßen. Schrittmacher wurden hierfür in den 90er Jahren der Einstieg in die Oberklasse mit dem A8 sowie in den Sportwagen-Markt mit dem Audi TT. Weiter verdient machte sich Winterkorn bei der Rationalisierung der Abläufe in der Produktion, was die Rentabilität entschieden verbesserte.