Dieselaffäre : Audi prüft Anzeige wegen „Verrats von Betriebsgeheimnissen“

von: Markus Fasse Datum: 20.02.2017 17:35 Uhr

In der Abgasaffäre will der Volkswagen-Konzern nun durchgreifen: Nach dem Rausschuss von vier Ingenieuren will Audi nun auch Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Zudem werden Schadenersatzansprüche geprüft.