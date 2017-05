Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Daimler-Boss: „Wir stellen uns der Neuerfindung des Autos“

„Es ist sehr komplex, wir müssen das schnell angehen“, sagte Kretschmann, als er sich von ZF-Chef Sommer verabschiedete. Und Daimler-Chef erklärte: „Wir stellen uns der Neuerfindung des Autos mit Begeisterung“. 10 Milliarden Euro investiert die Marke mit dem Stern in den Ausbau ihrer Elektroflotte. Viel Geld wird mit Sicherheit gebraucht.

Wie wichtig die Details sind, macht EnBW-Chef Frank Mastiaux deutlich. Es müssten gewaltige Summen in den Netzausbau investiert werden. „Das heutige Stromnetz ist auf das gleichzeitige Aufladen großer Mengen von Elektroautos nicht ausgelegt“, sagte der Chef des drittgrößten deutschen Energieversorgers. In jedem fünften Haushalt um 18 Uhr ein Elektrofahrzeug daheim zu laden, schaffe das Netz nicht. Auch die Leitungen in Parkhäusern könnten nicht mehr als fünf Ladestationen gleichzeitig mit Strom versorgen.

Bis Herbst will EnBW 120 Schnelladestationen auf den Autobahnraststätten in Baden Württemberg bauen. Wenn 100.000 Elektroautos im Jahr 2020 auf schwäbischen Straßen fahren, könnten diese dann auch geladen werden. Das sei ein realistisches Ziel der Energiewirtschaft, erklärte Mastiaux. Notwendig seien dafür seiner Ansicht nach erhebliche Investitionen.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) ist um eine Bemerkung nicht verlegen. „Es fehlt nicht an Ladestationen, es fehlt an Elektroautos.“ Vielleicht ändern diesen Zustand ja die Schwaben mit ihrer Allianz.

ZF-Chef Sommer sagte: „Die Transformation zur Elektromobilität ist ein Thema, das weit über die Landesgrenzen hinaus geht – sehr weit, denn es ist global. “ Und Porsche-Finanzchef Lutz Meschke erklärte: „Die Welt wartet nicht auf uns.“´