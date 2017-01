FBI arbeitet mit Kronzeugen zusammen

Der US-Manager gilt schon lange als Schlüsselfigur. Sein Name taucht mehrmals in der Klageschrift auf, die der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman gemeinsam mit anderen Generalstaatsanwälten im Juli gegen VW eingereicht hatte.

Einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Detroit zufolge soll der Mann – sofern das dortige Gericht zustimmt und er und seine Anwälte sich nicht dagegen wehren – möglichst schnell an den Ort des Verfahrens in Detroit gebracht werden. Der VW-Manager dürfe das Land nicht verlassen und könnte auch in Gewahrsam genommen werden, wenn er sich seiner Auslieferung nach Michigan widersetzen sollte, so die Sprecherin weiter.

Wie aus dem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht, arbeitet das FBI mit zwei Kronzeugen zusammen, denen sie für ihre Kooperation Straffreiheit in den USA zugesichert hat. Sie stammen aus der Motorenentwicklung. „Kronzeuge 1“, wie er in der Strafanzeige genannt wird, habe schließlich bei einem Treffen mit der kalifornischen Umweltbehörde Carb am 19. August 2015 die Verwendung von Schummel-Software zugegeben, was eine „direkte Zuwiderhandlung“ der eigentlichen Anweisungen des Konzerns darstellte. Von dort an gab es kein Zurück mehr. VW-Manager James Liang hat sich bereits schuldig bekannt und hofft auf ein milderes Urteil, da auch er mit den Behörden kooperiert hat.

In Verhandlungskreisen wird für Ende der Woche ein weiterer großer Showdown bei VW erwartet. Zivilrechtliche und strafrechtliche Strafzahlungen im Zusammenhang mit den Diesel-Manipulationen stehen noch aus. Beobachter gehen davon aus, dass VW noch einmal drei Milliarden Dollar an Strafen zahlen könnte.

Doch die Untersuchungen gegen einzelne Manager werden auch nach dem US-Regierungswechsel am 20. Januar weitergehen. Die Urteilsverkündung von James Liang ist für Anfang März angesetzt. Und das Verfahren gegen S., das in Kürze im Bundesstaat Michigan weitergeführt werden könnte, hat gerade erst begonnen.