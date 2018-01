Drive Now und Car2Go Sixt macht Weg für Carsharing-Fusion frei

Die Fusion der beiden deutschen Carsharing-Anbieter Drive Now und Car2Go hat eine wichtige Hürde genommen. Sixt verkauft seine Beteiligung an BMW. Nun könnte eine Allianz der Töchter von BMW und Daimler schnell folgen.

Sixt verkauft seine Beteiligung an dem Carsharing-Anbieter. (Foto: DriveNow) Auto von Drive Now in Berlin

MünchenAuf dem deutschen Carsharing-Markt könnte es bald eine Fusion der beiden größten Anbieter geben. Sixt verkauft seine Beteiligung an dem Anbieter Drive Now für 209 Millionen Euro an den Miteigentümer BMW, wie Sixt am Montag nach Vertragsunterzeichnung mitteilte. Die Kartellbehörden müssen dem Verkauf noch zustimmen; dies werde im Lauf des zweiten Quartals erwartet. Damit ist eine zentrale Hürde für einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Car2Go von Daimler aus dem Weg geräumt.

„Mit Drive Now haben wir in den vergangenen sieben Jahren eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben“, erklärte BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer. „Sixt wird für uns auch künftig ein starker Partner bleiben.“

Die Gespräche über die Fusion von Drive Now und Car2Go befinden sich laut Medienberichten kurz vor dem Abschluss. Die neue Gesellschaft solle unabhängig agieren, die beiden Autokonzerne blieben aber als Großaktionäre weiter an Bord. Laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sollen die Marken Drive Now und Car2Go erhalten bleiben.

Die wichtigsten Antworten zur Carsharing-Fusion Wie funktioniert Carsharing? Carsharing ist eine Form der Autovermietung, bei der der Kunde einen Rahmenvertrag abschließt - danach kann er die Mietautos selbstständig abholen und nutzen, wann und so lange er will. In Deutschland gibt es annähernd 20 000 Carsharing-Autos in 600 Städten. Bei Anbietern wie stadtmobil oder teilAuto holt der Kunde dieses an einer Station ab.



Bei Free-floating-Anbietern wie car2go oder DriveNow mieten und finden die Kunden ein Auto über Smartphone-Apps ohne feste Abhol- und Rückgabeplätze, die Zeiten werden minutengenau abgerechnet. Dieses Modell wächst rasant, vor allem in Großstädten. Die Daimler-Tochter car2go hat weltweit inzwischen drei Millionen Kunden - DriveNow, ein gemeinsames Unternehmen von BMW und Sixt, eine Million. Warum engagieren sich Autobauer plötzlich als Autovermieter? Geld verdienen sie damit noch nicht. Stefan Bratzel von der Wirtschaftshochschule in Bergisch-Gladbach nennt drei Gründe:

1. Carsharing-Autos sind Werbung, Autofahrer können also mal einen Elektro-BMW i3, Mini, Smart oder Mercedes Probe fahren.

2. Eigene Carsharing-Flotten sind für die Autokonzerne ein Absatzkanal, den sie selbst steuern. Wenn 20 000 Autos etwa alle sechs Monate ausgetauscht werden, dann „kommt einiges zusammen“.

3. Internetfirmen drängen mit Fahrdienst-Plattformen und ganz neuen Mobilitäts-Services auf den Markt. Viele junge Großstädter kaufen sich kein eigenes Auto mehr. Müssen die Hersteller somit befürchten, langfristig zu Zulieferern von Google, Apple, Uber oder Didi degradiert zu werden? Sie versuchen, deren Geschäftsmodelle verstehen zu lernen und Kontakt zum Kunden aufzubauen. „Das ist ein Kampf der Welten“, sagt Bratzel. Wer den Markt erst einmal besetzt und die Konkurrenz verdrängt hat, fängt an, Geld zu verdienen. Am Ende dürften sich nur wenige Akteure durchsetzen.

Wäre eine Fusion von Car2go und DriveNow sinnvoll? Ja, sagt Gunnar Nehrke vom Bundesverband Carsharing. Nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sollen die Marken erhalten, aber auf einer gemeinsamen App gebündelt werden. „Für die Kunden macht das die Nutzung einfacher“, erklärt Nehrke. Auch aus Sicht der Unternehmen wäre die Fusion sinnvoll, glaubt Bratzel: „Wenn man irgendwann schwarze Zahlen schreiben will, muss man den Umsatz steigern oder die Kosten senken.“ Würden Flottenmanagement, IT, Buchung, Service und Verwaltung zusammengelegt, könnten beide sparen.

Wie sind die Expansionschancen? „Deutschland ist bei Carsharing ein Leitmarkt“, sagt Nehrke. DriveNow ist zudem in mehreren europäischen Städten, Car2go auch in den USA und in China aktiv. Aber in den USA gibt es starke, günstige Autovermieter, in China nutzen hunderte Millionen Kunden günstige Fahrdienste wie Didi Tuxing.

Kann das Kartellamt eine Fusion der deutschen Marktführer erlauben? Daimler und BMW sollen die Frage beim Kartellamt schon ausgelotet haben. Nehrke und Bratzel sehen keine marktbeherrschende Stellung beim Carsharing in Deutschland. Und vielleicht müssten bei der Definition des Marktes auch die Autovermietungen mit einbezogen werden - oder sogar das Autoleasing, meint ein anderer Experte: „Jede Art der Automiete, von einer Minute bis zu vier Jahren.“

Ist Carsharing also das entscheidende Schlachtfeld der Zukunft? Eher nein. Daimler baut auch seine Fahrdienste wie Mytaxi oder Moovel aus. VW hat Fahrdienste ebenfalls auf die Agenda gesetzt - Moia zum Beispiel. Carsharing sei für eine Übergangszeit von 10 bis 15 Jahren wichtig, sagt Bratzel. Mit dem autonom fahrenden Auto verschmölzen die Welten von Carsharing, Mietauto und Taxi dann im Robo-Taxi.

Über die Pläne der beiden Autobauer, sich gegen den amerikanischen Mitfahrdienst Uber in Europa zu verbünden, war bereits vor mehr als einem Jahr berichtet worden. Anfangs hatte sich jedoch der Autovermieter Sixt dagegen gesperrt.

Carsharing hat in den vergangenen Jahren starken Zulauf bekommen. Bei Angeboten wie Car2Go und Drive Now können die Autos in bestimmten Großstadtzonen per Handy geortet und nach Gebrauch an einem beliebigen Platz wieder abgestellt werden. Allerdings verdienen die Firmen bisher kaum etwas an der Kurzzeitmiete. Autoproduzenten wie Daimler oder BMW sehen im Carsharing auch einen Einstieg für potenzielle Kunden, die so Fahrzeuge testeten und sich später für ein eigenes entschieden.

Drive Now hatte kürzlich erklärt, im laufenden Jahr seien „Weichenstellungen beim Geschäftsmodell angedacht, um Carsharing für weitere Anwendungsfälle zu öffnen“. Car2Go hat 14.000 Autos und drei Millionen Kunden, Drive Now hat 6000 Autos und eine Million Kunden. Zu Umsatz, Gewinn oder Verlust äußerten sich die beiden Firmen nicht.