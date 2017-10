Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Trump ruft den Notstand aus – ein bisschen

Es war vor allem Purdue, das in den 90er Jahren in der Welt der Medizin eine Debatte über den Umgang mit Schmerzmittel angestoßen hat, um dem eigenen Medikament OxyContin einen größeren Markt zu eröffnen. Mit durchaus umstrittenen Studien hat das Unternehmen den neuen Schmerztherapien den Weg bereitet. Es ging vor allem darum, Schmerzen nicht mehr in erster Linie als Symptome zu interpretieren, deren Ursache bekämpft werden muss, sondern Schmerzen als solche zu behandeln.

Wirtschaftlich ging die Rechnung auf: 1996 setzte Purdue gerade einmal 42 Millionen mit OxyContin um. 2016 waren es nach einer Schätzung des Broker-Hauses Sanford Bernstein 1,3 Milliarden Dollar. Der neue Ansatz hat auch anderen Herstellern von Opioide-haltigen Mitteln geholfen. Allein im vergangenen Jahr sind jedem fünften Amerikaner solche Schmerzmedikamente verschrieben worden. Also nicht nur nach schweren OPs, sondern auch nach dem Zahnarztbesuch ebenso wie bei Rücken- oder Kopfschmerzen.

Wie es zu Obamacare kam Obamas großes Wahlversprechen 4. November 2008: Obama gewinnt die Präsidentenwahl, zu seinen Versprechen gehört eine tiefgreifende Reform des Gesundheitswesens. Die wichtigsten Ziele sind, die Explosion der Gesundheitskosten zu dämpfen, die Rechte der Versicherten zu stärken und mehr als 30 Millionen unversicherten US-Bürgern Zugang zu einer Krankenversicherung zu ermöglichen. 5. März 2009: Ein Treffen von Abgeordneten, Vertretern von Industrie und Gewerkschaften sowie Gesundheitsexperten im Weißen Haus soll die ersten Weichen für die Reform stellen. Die Federführung bei der Ausarbeitung des Gesetzes überlässt Obama dem Kongress, wo seine Demokraten eine breite Mehrheit haben. In den Ausschüssen von Senat und Repräsentantenhaus wird in den kommenden Monaten an unterschiedlichen Gesetzesentwürfen gefeilt.

Republikaner protestieren August 2009: Während der politischen Sommerpause entbrennt ein heftiger Streit über Obamas Reformprojekt. Die Republikaner wettern gegen das Vorhaben, eine staatliche Krankenversicherung einzuführen. Im ganzen Land organisiert die erzkonservative Tea-Party-Bewegung lautstarke Proteste gegen "Obamacare". 9. September 2009: In einer Rede vor dem Kongress verteidigt Obama seine Pläne und ruft die Abgeordneten auf, die Reform schnell auf den Weg zu bringen.

Abstimmung im Kongress 7. November 2009: Das Repräsentantenhaus stimmt mit knapper Mehrheit für einen Entwurf, der die Einrichtung einer staatlichen Krankenversicherung als Alternative zu privaten Anbietern beinhaltet. 24. Dezember 2009: Der Senat verabschiedet einen eigenen Gesetzesentwurf für die Gesundheitsreform, der auf eine staatliche Krankenversicherung verzichtet. Die Versionen beider Kongresskammern sollen nun zu einer gemeinsamen Vorlage zusammengeführt werden, über die erneut abgestimmt werden muss.

Demokraten verlieren Mehrheit im Senat 19. Januar 2010: Bei einer Nachwahl verlieren die Demokraten ihre Super-Mehrheit von 60 der 100 Stimmen im Senat. Ein gemeinsamer Entwurf beider Kongresskammern ist zum Scheitern verurteilt, weil die Republikaner diesen nun im Senat blockieren können. 22. Februar 2010: Obama stellt einen Kompromissentwurf vor. Drei Tage später veranstaltet der Präsident mit Vertretern beider Parteien einen live im Fernsehen übertragenen Gesundheitsgipfel, doch die Fronten sind verhärtet.

Die Reform wird verabschiedet 21. März 2010: Das Repräsentantenhaus billigt schließlich die Vorlage, die der Senat im Dezember verabschiedet hat. Außerdem stimmen die Abgeordneten für ein Änderungspaket, das wenige Tage später dank einer Sonderregelung mit einfacher Mehrheit den Senat passiert. 23. März 2010: Obama setzt die Gesundheitsreform mit seiner Unterschrift in Kraft. Herzstück ist die Pflicht aller Bürger, ab 2014 eine Krankenversicherung abzuschließen. Sozial Schwächere werden dabei mit staatlichen Zuschüssen unterstützt. Wer sich weigert, muss eine Strafe zahlen.

Bundesgerichte erklären Reform für verfassungswidrig 13. Dezember 2010: Ein Bundesgericht in Virginia erklärt die Gesundheitsreform in Teilen für verfassungswidrig, Ende Januar folgt ein Bundesgericht in Florida. Andere Gerichte erhalten die Reform dagegen aufrecht. 14. November 2011: Der Oberste Gerichtshof in Washington zieht den Fall an sich, um nach den uneinheitlichen Urteilen in niedrigeren Instanzen für rechtliche Klarheit zu sorgen.

Oberstes Gerichtshof bestätigt Verfassungsmäßigkeit 26. März 2012: Der Supreme Court beginnt mit dreitägigen Anhörungen, bei denen Befürworter und Gegner der Reform ihre Argumente vorbringen. Im Zentrum steht der Streit über die Verfassungsmäßigkeit der Versicherungspflicht. 28. Juni 2012: Der Oberste Gerichtshof bestätigt die Verfassungsmäßigkeit des "Affordable Care Act". Die Republikaner kündigen umgehend an, ihren Feldzug gegen die Reform fortzusetzen.

Auch Versicherern wird vorgeworfen, die süchtig machenden Medikamente in ihren Policen zu bevorzugen, weil sie günstiger sind als weniger gefährliche Schmerzmittel. Hinzu kommen korrupte Ärzte, wie der jüngste Fall in Rhode Island zeigt: Dort hat diese Woche ein Arzt zugegeben, 188 000 Dollar von dem Hersteller Insys angenommen zu haben. Im Gegenzug soll er Fentanyl-Spray gegen starke Schmerzen bei Krebs auch Patienten verschrieben haben, die gar nicht krebskrank waren. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das hundertmal so stark wie Morphium wirkt. Der Gründer von Insys, John Kapoor, ist am Donnerstag Abend wegen Bestechung von Ärzten verhaftet worden.

Den Herstellern der Schmerzmittel stehen angesichts der vielen Klagen und Ermittlungen schwere Zeiten bevor. Nun steigt auch noch der politische Druck. Da auch unter Trump-Wählern viele Menschen betroffen sind, hat das Thema auch bei ihm Priorität. Sogar die First Lady Melania Trump nahm sich jüngst dem Thema an und ließ sich vor einigen Wochen In einer Klinik für Neugeborene von abhängigen Müttern fotografieren.

Trump hat am Donnerstag den gesundheitlichen Notstand für die Opiod-Epidemie ausgerufen. Damit hat er das Thema medienwirksam ins Rampenlicht gestellt, ohne neue Gelder freimachen zu müssen. Hätte er den generellen – und nicht nur den gesundheitlichen - Notstand ausgerufen, hätte er auch Mittel bereit stellen müssen. So fließen wohl innerhalb des Gesundheitsministeriums Mittel der Aids-Bekämpfung der Sucht-Bekämpfung zu.

Für Lindsey ist es ohnehin zu spät.