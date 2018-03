Drohende Fahrverbote Diesel-Restwerte sind im freien Fall

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verlieren Diesel-Autos weiter an Wert. Was das für Besitzer und Händler bedeutet.

Die Standzeiten von Dieselfahrzeugen bei Gebrauchtwagenhändlern sind deutlich gestiegen. (Foto: dpa) Ladenhüter Diesel

DüsseldorfFür die Besitzer der rund 15 Millionen Diesel-Pkw in Deutschland kam das Urteil wie ein Schock. Am Dienstag entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass Städte und Gemeinden selbstständig Diesel-Fahrverbote verhängen können.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte zuvor die Städte Düsseldorf und Stuttgart verklagt, die sich trotz deutlich überschrittener Grenzwerte einem Fahrverbot verweigerten.

Nun müssen sie die Maßnahmen ernsthaft prüfen. Die Richter haben in ihrem Urteil dafür geworben, die Verbote schrittweise einzuführen – mit einem vorgeschlagenen Stichtag im September 2019 für alle betroffenen Modelle.

Diesel-Fahrverbote Wer sagt, die Luft ist zu dick? In der Europäischen Union gelten seit 2010 für Feinstaub und Schadstoffe wie Stickstoffdioxid (No2) Grenzwerte zur Luftreinhaltung. Wegen hoher Luftverschmutzung kommt es laut EU-Kommission in Europa jährlich zu 400.000 vorzeitigen Todesfällen, wegen Stickoxiden seien 2003 rund 70.000 Menschen gestorben. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien wird das Limit von 40 Mikrogramm je Kubikmeter wiederholt überschritten. Deshalb droht die EU-Kommission den Ländern mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat auf Basis dieser Vorschriften gegen die Luftreinhaltepläne von 16 Städten vor Verwaltungsgerichten geklagt. Wo ist die Luft zu dick? Die EU-Kommission listete 28 Gebiete mit Grenzwertüberschreitungen auf. Darunter sind die Ballungsräume Berlin, München, Stuttgart und Hamburg. Auch in Köln, Düsseldorf und fast allen größeren Städten in Nordrhein-Westfalen besteht das Problem. Das Umweltbundesamt hat im vergangenen Jahr in fast 50 Städten zu hohe Belastungen gemessen, häufig nur an einzelnen Plätzen und Straßen. Stuttgart ist mit seiner Kessellage besonders betroffen und plant ab 2018 Fahrverbote an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung auf bestimmten Straßen. Für Lieferverkehr, Taxis oder Handwerker soll es Ausnahmen geben. Warum sind Diesel-Autos im Visier? Nach Angaben der EU entfallen auf den Straßenverkehr 40 Prozent der Stickoxidemissionen. Rund 80 Prozent davon stoßen wiederum Dieselautos aus. Laut Umweltbundesamt sind Diesel-Pkw in Deutschland für 13 Prozent der Emissionen verantwortlich. Betroffen von Fahrverboten wären nach den Plänen in Stuttgart und München alle Dieselfahrzeuge ab Euro-5 abwärts. Das wären vier von fünf Diesel-Pkw. Aber auch bei den neuesten Pkw mit Euro-6-Standard ergaben Messungen des Umweltbundesamtes im Realbetrieb viel zu hohe Ausstöße von Stickoxid. Die Autoindustrie hält dagegen, das werde mit den nun auf den Markt kommenden Dieselmotoren gelöst. Ab 2019 dürfen die Selbstzünder auf der Straße den vorgeschriebenen Grenzwert nur noch um das Doppelte übertreffen, zwei Jahre später um das Anderthalbfache. Der Spielraum wird eingeräumt, weil wegen Beladung, Tempo oder Steigungen eine konstante Einhaltung der Laborwerte technisch nicht möglich ist. Bis die neue Diesel-Flotte aber die Luft spürbar verbessert, dauert es nach Schätzungen des Umweltbundesamt bis etwa 2025. Wie wären Fahrverbote zu vermeiden? Die Städte betrachten ein Fahrverbot als größten Hebel neben vielen anderen Maßnahmen der Verkehrssteuerung oder Anreizen für Bürger, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Baden-Württemberg verhandelt deshalb mit der Autoindustrie über eine Nachrüstung von Euro-5-Motoren, die rund 40 Prozent der Diesel-Fahrzeuge ausmachen. Sollte der Stickoxid-Ausstoß dadurch genauso viel wie durch Fahrverbote sinken, könnte auf die drastische Maßnahme verzichtet werden. Doch es ist unklar, wie hoch die Kosten sind und wer sie übernimmt - die Autohersteller oder auch die Verbraucher oder der Staat? Ob Dieselfahrverbote rechtlich zulässig sind, muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erst entscheiden. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Was macht die Bundesregierung? Die Länder dringen auf eine bundesweite Klärung. In der Diskussion war die Blaue Plakette, mit der Städte allen Diesel-Autos beispielsweise unterhalb der Euro-6-Norm die Einfahrt verbieten könnten. Doch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die die Plakette selbst vorgeschlagen hatte, ist davon inzwischen abgerückt, da auch die Euro-6-Fahrzeuge zuviel ausstießen. Sie setzt auf Nachrüstungen durch die Industrie. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ist gegen Fahrverbote, sieht die Verantwortung aber bei Städten und Ländern. Er argumentiert, wenn Busse, Taxen und Behördenfahrzeuge elektrisch oder mit alternativen Antrieben ausgerüstet würden, könne das Problem für Privatfahrer entschärft werden. Quelle: Reuters

Nur wenige Tage später kündigen einige Städte konkrete Schritte an. So will beispielsweise Hamburg schon ab April besonders betroffene Straßenabschnitte für ältere Dieselautos sperren lassen. Die Schilder könnten „noch heute bestellt und binnen weniger Wochen aufgestellt“ werden, erklärte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Donnerstag.

Deutsche Dieselbesitzer und Autohändler beobachten die Entwicklung mit Sorge. Denn mit jeder Stadt, die ein Fahrverbot erlässt, verlieren viele ältere Dieselmodelle weiter an Wert.

Verglichen mit Benzinern ist es für Händler schon jetzt deutlich schwieriger, ein Dieselfahrzeug zu verkaufen. So steht ein Benziner nach Berechnungen der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) derzeit im Schnitt 89 Tage beim Händler, bevor er verkauft wird. Bei Dieselfahrzeugen sind es 102 Tage – also rund 15 Prozent mehr.

„Für Millionen Autofahrer und einige Zehntausend Kfz-Händler ist das Urteil grundsätzlich unerfreulich“, erklärt Ansgar Klein, Geschäftsführender Vorstand beim Bundesverband freier Kfz-Händler (BVfK). „Allerdings sorgt es auch in vielen Punkten für Klarheit und beendet eine Phase der Verunsicherung.“

Die freien Kfz-Händler betonen, dass sich der Markt für gebrauchte Diesel-Autos schon seit Bekanntwerden des Abgasskandals im September 2015 „in Wellenbewegungen“ nach unten bewegt. „Insofern ist zu hoffen, dass die größten Wertverluste bereits eingetreten sind.“

Einen Wertverfall beim Diesel beobachten auch die Analysten des Online-Handelsportals Autoscout 24: Wechselte ein Fahrzeug mit Dieselantrieb im Oktober 2015 noch für durchschnittlich 20.710 Euro den Besitzer, waren es im Januar noch rund 19.800 Euro – immerhin rund vier Prozent weniger.

Sebastian Lorenz, Vizegeschäftsführer und Datenexperte bei Autoscout 24, geht davon aus, dass der negative Trend anhält. „Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts heißt zwar nicht, dass tatsächlich Fahrverbote kommen – den Druck auf die Preise für Diesel wird das Urteil aber erhöhen.“

Ähnlich beurteilt der Restwert-Spezialist Eurotax-Schwacke die Marktlage – das ist die Firma hinter der berühmten Schwacke-Liste, mit der sich Preise für Gebrauchtwagen ermitteln lassen. Zwischen August 2017 und Februar 2018 haben die Analysten des Konzerns einen Restwertverfall für Dieselfahrzeuge von im Schnitt 2,7 Prozent gemessen.

Besonders stark war der Verfall demnach bei SUVs und Geländewagen: Hier gaben die Preise für die entsprechenden Dieselmodelle zwischen August und Februar um mehr als fünf Prozent nach.