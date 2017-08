 Eier-Skandal: BASF will Fipronil nicht mehr als Pflanzenschutzmittel verkaufen

image

Eier-Skandal: Belgien kündigt neue Vorsichtsmaßnahmen an

Belgiens Regierung will die Vorsichtsmaßnahmen im Fipronil-Skandal ausweiten. So sollen beispielsweise weitere Geflügelbetriebe gesperrt werden. Die Zahl der in Frankreich betroffenen Betriebe ist derweil gestiegen. mehr…